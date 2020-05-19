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Жительница Барнаула прошла опрос и лишилась пяти тысяч рублей

, ИА "Амител"
Получить гарантированный приз не удалось
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Жительница Барнаула приняла участие в сомнительном опросе и лишилась пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, горожанка 1992 года рождения увидела в социальной сети видеоролик с участием известного шоумена. Перейдя по ссылке, она оказалась на сайте, где высветилось фото телезвезды и объявление "Пройди опрос до конца и получи гарантированный приз".

Ответив на все вопросы, женщине пришло уведомление о выигрыше 117 тысяч рублей. Чтобы получить награду, от нее потребовалось ввести данные банковской карты. Указав нужную информацию, на сайте произошел переход на страницу, где нужно было заполнить реквизиты повторно.

Таким образом жертва аферистов ввела свои данные еще несколько раз, в результате чего лишилась более пяти тысяч рублей. Увидев, что с ее счета списывают деньги, она осознала, что повелась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

Стражи порядка ведут расследование. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

19.05.2020 14:28
krash

2020 год, дураки (любители халявы) еще не перевелись

19.05.2020 14:32
гость

И ведь никто ей не посочувствует, все подумают, ну так это правильно, с ней так и должно было случиться

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