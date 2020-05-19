Жительница Барнаула приняла участие в сомнительном опросе и лишилась пяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

По данным ведомства, горожанка 1992 года рождения увидела в социальной сети видеоролик с участием известного шоумена. Перейдя по ссылке, она оказалась на сайте, где высветилось фото телезвезды и объявление "Пройди опрос до конца и получи гарантированный приз".

Ответив на все вопросы, женщине пришло уведомление о выигрыше 117 тысяч рублей. Чтобы получить награду, от нее потребовалось ввести данные банковской карты. Указав нужную информацию, на сайте произошел переход на страницу, где нужно было заполнить реквизиты повторно.

Таким образом жертва аферистов ввела свои данные еще несколько раз, в результате чего лишилась более пяти тысяч рублей. Увидев, что с ее счета списывают деньги, она осознала, что повелась на уловки мошенников и обратилась в полицию.

Стражи порядка ведут расследование. В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".