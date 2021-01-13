Еще 76 новых случаев COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

Еще 76 новых случаев коронавируса подтвердили в Республике Алтай за минувшие сутки, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Инфекцию выявили у 33 жителей города Горно-Алтайска; у 12 жителей Майминского района; у семи жителей Турочакского района; у шести жителей Онгудайского района; у шести жителей Чемальского района; у пяти жителей Усть-Канского района; у трех жителей Улаганского района; у трех жителей Шебалинского района; у одного жителя Чойского района.

Таким образом, всего в Горном Алтае лабораторно подтверждено 14 508 новых случаев заболевания. Выздоровели 13 607 человек, из которых 61 – за последние 24 часа.

Также зарегистрирован еще один случай смерти пациента с COVID-19. В отчетные сутки скончалась 49-летняя жительница Горно-Алтайска. Врачи диагностировали у нее ковид, пневмонию и другие формы тяжелых сопутствующих заболеваний.

Всего за весь период в регионе зарегистрировали 165 летальных случаев у пациентов с коронавирусом, в том числе 157 – от COVID-19, восемь – от иных причин.