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Такой день. Томенко и Хабенский идут в театр, а глава района уходит в отставку

, ИА "Амител"
Главные события в регионе за 26 марта
Константин Хабенский и Виктор Томенко в театре / Фото: t.me/lenina59

Константин Хабенский и Виктор Томенко в театре / Фото: t.me/lenina59

Актёр и режиссёр Константин Хабенский приехал в Барнаул, чтобы работать над новой постановкой, посвящённой 100-летнему юбилею театра драмы. Вместе с губернатором Алтайского края Виктором Томенко он посетил краевой театр драмы, где прошла премьера спектакля Владимира Золотаря по пьесе Фернана Кроммелинка "Жар и холод, или Идея господина Дома". 

Достраивать ЖК "Парковый", с завершением строительства которого возникли проблемы, будет компания "Адалин-Строй". В начале следующей недели планируется подписание договора с новым подрядчиком, предоставление им графика работ и выход на объект.

Депутаты райсовета приняли отставку главы Третьяковского района Николая Каверина. Исполнять обязанности руководителя района станет председатель Староалейского сельсовета Татьяна Скосырева.

ДК Моторостроителей попал в число объектов, которые выставили на продажу в связи с банкротством АО "Алтайский моторный завод". Стартовая стоимость Дворца культуры – 154 млн рублей. Приём заявок на участие в аукционе завершится 31 марта.

Порядка 100 млн рублей направят на повышение уровня безопасности дорожного движения в Алтайском крае. Финансирование осуществят в рамках федеральной программы "Безопасные и качественные автомобильные дороги". В частности, на эти деньги смонтируют свыше 30 км освещения вдоль дорог и пять светофоров. В Барнауле установят пять камер фото- и видеофиксации.

Барнаульцы заметили глубокую яму, образовавшуюся из-за обвала грунта в районе перекрёстка улиц Попова и Власихинской. Работники коммунальных служб засыпали образовавшееся углубление.

По итогам января 2021 года средняя зарплата в Алтайском крае за год выросла на 6,5% – до 28 821 рубля. В реальном выражении рост составил 1%. Вместе с тем это меньше среднегодовой зарплаты за 2020 год и намного ниже, чем месяцем ранее. В первом случае снижение составило чуть более тысячи (оплата труда составила 29 983 рубля), во втором – почти 10 тысяч (38 724 рубля).

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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