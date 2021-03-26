Константин Хабенский приехал ставить спектакль в Барнаул и пошел в театр на Золотаря

Известный актер и режиссёр Константин Хабенский приехал в Барнаул, чтобы работать над новой постановкой, посвящённой 100-летнему юбилею театра Драмы им. В.М. Шукшина. 26 марта актер побывал в театре на премьере спектакля другой звезды — Владимира Золотаря, который представил публике постановку по пьесе Фернана Кроммелинка "Жар и холод или Идея господина Дома".

Губернатор Виктор Томенко на пресс-подходе в театре 26 марта 2021 года назвал происходящее в театре Драмы "знаковым событием".

Народный артист России Константин Хабенский соблирается поставить в Барнауле спектакль "Интуиция". После решения организационных вопросов, Константин Хабенский приступит к читке сценария и репетициям с актерами. Премьера запланирована в конце мая.

Сценарист сюжета спектакля "Интуиция" — Александр Цыпкин. В своём Instagram он рассказал, что основой спектакля станут монологи умерших людей, в которых они вспоминают свой последний день жизни. Их речи подслушают ангелы и решат, кому дать шанс прожить этот день еще раз и сделать то, что человек не успел.

"Герой не будет ничего помнить и просто увидит накануне сон с намеком, а услышит он свою интуицию или нет... кто знает. Шанс есть, – уточнил Цыпкин. – Правила игры таковы, что человек все равно, разумеется, умрет, это неизменно, никаких парадоксов времени, но, может, что-то исправит в последние часы жизни".

Примечательно, что одну из главных ролей в постановке исполнит сам Константин Хабенский. Но перед тем, как приступить к активной работе над спектаклем, он совместно с Александром Цыпкиным порадует барнаульскую публику импровизированным выступлением (они не планировали его заранее, сообщил сценарист "Интуиции" в соцсетях).

Зрители смогут услышать рассказы из цикла "БеспринцЫпные чтения", однако какие именно — сюрприз для публики. Выступление состоится в театре драмы им. В.М. Шукшина.

Так же ранее amic.ru писал, что к созданию спектакля Константин Хабенский привлек "звездный" состав постановщиков: режиссера, номинанта "Золотой маски" Данила Чащина, одного из самых известных художников отечественной сцены Николая Симонова и хореографа Николая Реутова.