Хроника коронавируса в Алтайском крае. Главное за 14 августа

Число заражённых в Алтайском крае продолжает расти, а в России третий день подряд устанавливается рекорд по смертности пациентов с коронавирусом. Какие ещё события произошли на фронте борьбы с COVID-19 14 августа – в ежедневной подборке amic.ru.

1 +25 умерших 25 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Алтайском крае С начала пандемии в регионе умерло 4285 человек За прошедшие сутки в Алтайском крае скончались 25 пациентов с коронавирусом. Также за сутки зарегистрировано 277 новых случаев заражения. Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 65 946 человек, в том числе 4529 детей. Выздоровели всего 50 846 человек (+ 151). Умерло 4285 человек.

2 У соседей 47 пациентов с коронавирусом выявили за сутки в Республике Алтай Ещё один заражённый в регионе скончался

За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 117 заболевших.

Зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом. В июле скончался 81-летний житель Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии. За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 47 случаев заражения коронавирусом.За весь период в Республике Алтай лабораторно подтверждено 20 117 заболевших.Зарегистрирован один случай смерти пациента с коронавирусом. В июле скончался 81-летний житель Горно-Алтайска. По заключению патологоанатомов, смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двухсторонней пневмонии.