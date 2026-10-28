Атомный крейсер "Генералиссимус Суворов" запустил ракету "Булава"
Стрельба выполнялась из подводного положения в Охотском море
28 октября 2026, 11:19, ИА Амител
Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" Тихоокеанского флота выполнил успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Об этом ТАСС проинформировало Министерство обороны России.
Согласно сообщению ведомства, экипаж корабля в рамках плановой боевой подготовки произвел стрельбу из подводного положения в акватории Охотского моря. Целью стал полигон Чижа в Архангельской области. Данные объективного контроля подтвердили: боевые блоки ракеты в расчетное время прибыли в заданный район.
Крейсер "Генералиссимус Суворов" относится к атомным подводным лодкам четвертого поколения — это корабль проекта "Борей‑А". В его оснащение входят современные комплексы вооружения: ракетное и торпедное оружие, а также системы навигации, радиотехнического и гидроакустического оборудования.
11:23:30 28-10-2026
цель-не та.
11:25:24 28-10-2026
подводная лодка носит имя сухопутного полководца.
16:37:09 28-10-2026
парадокс. (11:25:24 28-10-2026) подводная лодка носит имя сухопутного полководца. ...
Курск тоже не морской город
11:28:18 28-10-2026
Зря!, что в пустую то палить!, вон сколько целей хороших вокруг!!!
11:34:09 28-10-2026
"Целью стал полигон Чижа в Архангельской области" - почему бы не использовать новый полигон "Банковая" в Кукуеве? Там вообще можно было чётко отследить попадание по вою на мове.
11:41:17 28-10-2026
Присказка о кузькиной матери?
12:02:56 28-10-2026
нам же деньги девать больше некуда...
09:42:22 29-10-2026
Гость (12:02:56 28-10-2026) нам же деньги девать больше некуда...... Ты еще про баварское забыл
12:23:09 28-10-2026
Отличная новость. А то подозрения возникают