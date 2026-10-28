Стрельба выполнялась из подводного положения в Охотском море

28 октября 2026, 11:19, ИА Амител

Запуск ракеты "Булава" / Фото: стоп-кадр с видео ТАСС

Атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Генералиссимус Суворов" Тихоокеанского флота выполнил успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Булава". Об этом ТАСС проинформировало Министерство обороны России.

Согласно сообщению ведомства, экипаж корабля в рамках плановой боевой подготовки произвел стрельбу из подводного положения в акватории Охотского моря. Целью стал полигон Чижа в Архангельской области. Данные объективного контроля подтвердили: боевые блоки ракеты в расчетное время прибыли в заданный район.

Крейсер "Генералиссимус Суворов" относится к атомным подводным лодкам четвертого поколения — это корабль проекта "Борей‑А". В его оснащение входят современные комплексы вооружения: ракетное и торпедное оружие, а также системы навигации, радиотехнического и гидроакустического оборудования.