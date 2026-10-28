Новое заседание назначено на более позднюю дату

28 октября 2026, 16:46, ИА Амител

Блогер Лерчек / Фото: скриншот из видео / FAMETIME TV

Мосгорсуд перенес на 5 ноября пересмотр приговора блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек), которая была осуждена условно за вывод более 250 миллионов рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием поддельных документов, сообщил РИА Новости ее адвокат Константин Третьяков.

31 июля Гагаринский суд Москвы приговорил Лерчек к пяти годам условного лишения свободы и штрафу в размере 763,5 миллиона рублей, а также запретил ей управлять сайтами на три года. Обжалование приговора подали защита, требовавшая полного оправдания блогера, и прокуратура, настаивавшая на увеличении условного срока до шести лет и продлении запрета на администрирование сайтов до пяти лет. Ранее Мосгорсуд назначил слушание на 17 ноября.

"Нас официально уведомили в Мосгорсуде о переносе заседания на 5 ноября. Все понимают тяжелое состояние Валерии, которая нуждается в лечении за рубежом, но выезд ее до вступления приговора в силу проблематичен. Если до рассмотрения жалоб в апелляции мы получим официальное приглашение от клиники из Китая, мы, безусловно, сразу же обратимся в суд за разрешением на выезд", — рассказал адвокат.

На прошлой неделе отец четвертого ребенка Лерчек, тренер по танцам Луис Сквиччиарини, поделился видеозаписью, в которой они вместе с Чекалиной объявили о прогрессировании онкологического заболевания. Врачи посоветовали рассмотреть CAR-T-клеточную терапию в Китае. Сейчас пара ожидает официального приглашения от клиники и планирует обратиться в суд за разрешением на выезд.