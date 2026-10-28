Скоростные поезда протаранили друг друга

28 октября 2026, 16:50, ИА Амител

Скоростной поезд / Изображение сгенерировано GigaChat от Сбера / amic.ru

В результате серьезной аварии с участием двух поездов в Испании погибло не менее 46 человек, как информирует "База".

"Скоростные составы протаранили друг друга между городами Лос‑Йебенес и Урда. Из‑за мощного удара несколько вагонов с пассажирами внутри перевернулись и улетели в кювет, один из них превратился в груду металла", — говорится в публикации.

Движение поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено. Компании, ответственные за железнодорожные перевозки, пока не раскрывают причины произошедшего.

По информации местных СМИ, инцидент случился из-за оплошности сотрудника, занимавшегося ремонтом системы сигнализации и не известившего машиниста о приближении поезда. На месте происшествия задействованы спасательные службы и полиция.

Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае.