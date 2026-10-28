Более 40 погибших: в центральной Испании столкнулись два поезда
Скоростные поезда протаранили друг друга
28 октября 2026, 16:50, ИА Амител
В результате серьезной аварии с участием двух поездов в Испании погибло не менее 46 человек, как информирует "База".
"Скоростные составы протаранили друг друга между городами Лос‑Йебенес и Урда. Из‑за мощного удара несколько вагонов с пассажирами внутри перевернулись и улетели в кювет, один из них превратился в груду металла", — говорится в публикации.
Движение поездов между Мадридом и Андалусией приостановлено. Компании, ответственные за железнодорожные перевозки, пока не раскрывают причины произошедшего.
По информации местных СМИ, инцидент случился из-за оплошности сотрудника, занимавшегося ремонтом системы сигнализации и не известившего машиниста о приближении поезда. На месте происшествия задействованы спасательные службы и полиция.
Ранее сообщалось, что поезд насмерть сбил мужчину в Алтайском крае.
16:57:05 28-10-2026
Испания входит в НАТО
22:14:13 28-10-2026
Гость (16:57:05 28-10-2026) Испания входит в НАТО...
И чо? Мы теперь делим гражданское население на категории? Гибель одних в случаях катастрофы это плохо, а других - ну так, сойдёт, а может даже хорошо.
Хочу напомнить, что наша страна из каждого утюга кричит, что это она победитель фашизма в Европе и борется с нацизмом на Украине вот прямо сейчас. Но видимо сами россияне уже начали вообще забывать, что эти слова значат.