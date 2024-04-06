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Барнаулец похитил в магазине 10 пачек сигарет

Сумма ущерба составила более 2 тысяч рублей

06 апреля 2024, 17:45, ИА Амител

Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com

Житель Барнаула украл в продуктовом магазине десять пачек сигарет, сообщили в МВД Алтайского края.

По словам менеджера торговой точки, неизвестный похитил курево, стоя на кассе: под видом покупателя он попросил у кассира сигареты, а когда тот отвернулся, быстро сложил их в рюкзак и скрылся.

Сумма ущерба составила более 2 тысяч рублей.

Сотрудники ППС задержали подозреваемого по горячим следам. У 35-летнего мужчины изъяли похищенное и завели на него дело по статье "Грабеж". Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.

Барнаул Происшествия

Комментарии 2

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Гость

19:38:24 06-04-2024

Почему грабеж? Кассир же отвернулся,произошла кража не на глазах потерпевшего,тем более с применением насилия. А кража гораздо лучше ограбления.

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Грыша

21:18:23 06-04-2024

Сигареты... Дерьмо..

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