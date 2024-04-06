Барнаулец похитил в магазине 10 пачек сигарет
Сумма ущерба составила более 2 тысяч рублей
06 апреля 2024, 17:45, ИА Амител
Полицейский автомобиль / Фото: unsplash.com
Житель Барнаула украл в продуктовом магазине десять пачек сигарет, сообщили в МВД Алтайского края.
По словам менеджера торговой точки, неизвестный похитил курево, стоя на кассе: под видом покупателя он попросил у кассира сигареты, а когда тот отвернулся, быстро сложил их в рюкзак и скрылся.
Сумма ущерба составила более 2 тысяч рублей.
Сотрудники ППС задержали подозреваемого по горячим следам. У 35-летнего мужчины изъяли похищенное и завели на него дело по статье "Грабеж". Сейчас фигурант находится под подпиской о невыезде.
19:38:24 06-04-2024
Почему грабеж? Кассир же отвернулся,произошла кража не на глазах потерпевшего,тем более с применением насилия. А кража гораздо лучше ограбления.
21:18:23 06-04-2024
Сигареты... Дерьмо..