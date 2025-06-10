Барнаульские дорожники оправились от непогоды и приступили к ремонту

В краевой столице отремонтировано уже более 39 тысяч участков дорог

10 июня 2025, 19:30, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

После установления хорошей погоды в Барнауле дорожные службы приступили к плановому ремонту, сообщили в мэрии.

Сегодня дорожники проводят локальный ремонт участков на следующих улицах:

Большая Олонская от проспекта Социалистического до переулка Знаменского;

Мало-Олонская от проспекта Ленина до здания № 27.

На неделе также планируется локальный ремонт дорог на перечисленных участках:

в переулке Знаменском от улицы Мало-Олонской до улицы Большой Олонской;

на улице Профинтерна от проспекта Ленина до переулка Комсомольского;

на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской.

Также запланирован ремонт струйно-инъекционным методом на проспекте Космонавтов, на улицах Власихинской, Антона Петрова и Георгиева.

"В рамках текущего ремонта горячим асфальтобетоном отремонтировано более 39 тысяч квадратных метров локальных участков дорог и тротуаров, с применением струйно-инъекционного метода – порядка трех тысяч квадратных метров", – отметили в мэрии.

Ранее стало известно, что стоимость ремонта дорог в Алтайском крае за год выросла сразу на 18%.