Барнаульские дорожники оправились от непогоды и приступили к ремонту
В краевой столице отремонтировано уже более 39 тысяч участков дорог
10 июня 2025, 19:30, ИА Амител
После установления хорошей погоды в Барнауле дорожные службы приступили к плановому ремонту, сообщили в мэрии.
Сегодня дорожники проводят локальный ремонт участков на следующих улицах:
- Большая Олонская от проспекта Социалистического до переулка Знаменского;
- Мало-Олонская от проспекта Ленина до здания № 27.
На неделе также планируется локальный ремонт дорог на перечисленных участках:
- в переулке Знаменском от улицы Мало-Олонской до улицы Большой Олонской;
- на улице Профинтерна от проспекта Ленина до переулка Комсомольского;
- на пересечении проспекта Социалистического и улицы Партизанской.
Также запланирован ремонт струйно-инъекционным методом на проспекте Космонавтов, на улицах Власихинской, Антона Петрова и Георгиева.
"В рамках текущего ремонта горячим асфальтобетоном отремонтировано более 39 тысяч квадратных метров локальных участков дорог и тротуаров, с применением струйно-инъекционного метода – порядка трех тысяч квадратных метров", – отметили в мэрии.
Ранее стало известно, что стоимость ремонта дорог в Алтайском крае за год выросла сразу на 18%.
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