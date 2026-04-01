Реку видно сквозь трещины. Барнаульцы пожаловались на опасное состояние моста

Водители вынуждены снижать скорость, что затрудняет проезд по улице Челюскинцев

01 апреля 2026, 11:16, ИА Амител

Жители Барнаула сообщили о повреждениях моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев. По их словам, состояние конструкции ухудшилось, а движение транспорта на участке стало затрудненным, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

«На проезжей части появились трещины, через которые уже видно воду под мостом. Водители вынуждены снижать скорость, что влияет на проезд по участку», - отмечают жители.

На мосту действует ограничение для транспорта массой свыше 10 тонн, однако, по словам горожан, тяжелые грузовые автомобили продолжают пользоваться переправой, несмотря на установленный запрет.

Жители выражают обеспокоенность состоянием сооружения и просят обратить внимание на ситуацию, опасаясь дальнейшего ухудшения и возможных последствий при сохранении текущей нагрузки.

Напомним, что движение по мосту на улице Челюскинцев в Барнауле открыли после реконструкции в ноябре 2021 года. Реконструкция объекта по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" длилась с 1 февраля. Для обновления участка дороги подрядчик полностью снес старое сооружение, перенес все коммуникации и возвел новый мост.

Срок открытия моста несколько раз переносили. В частности, сначала объект планировали открыть до конца сентября, однако позднее сроки сдвинули до 1 ноября, а после еще раз отложили. Общая стоимость работ составила 87,8 млн рублей: 79 млн рублей направлены из бюджета Алтайского края, еще 8,8 млн рублей – из городской казны.

Комментарии 10

Гость

11:24:15 01-04-2026

Где "мэр", нет "мэра"? Зато перед Думой отчитались поулыбались, что у всех всё хорошо и всё молодцы, медальки получили. А люди стерпят, люди всё стерпят.

Гость

11:34:21 01-04-2026

Стальной лист в это место положить , толщиной 20мм как временное решение.

R22

11:39:27 01-04-2026

у не этот ли мост год-два назад ремонтили? гарантия на работы есть?

Гость

11:44:51 01-04-2026

его новый построили

Гость

11:56:33 01-04-2026

Дак эта стык, а не трещины. Ехай не боись - не провалишься )

Гость

12:33:44 01-04-2026

Гость (11:56:33 01-04-2026) Дак эта стык, а не трещины. Ехай не боись - не провалишься )... Пару дисков ночью погнёшь ничего страшного. Выпрямишь

Гость

12:40:23 01-04-2026

Гость (11:56:33 01-04-2026) Дак эта стык, а не трещины. Ехай не боись - не провалишься )... Мне, не специалисту, думается что это термошов, который компенсирует зимнее сжатие и летнее расширение. Если так, то не страшно. Залатать и дальше ездить.

Гость

12:33:04 01-04-2026

И пяти лет не отстоял. Построили его там с нуля в 2021 году дсу4 за 87 млн. Мало того, что в этом месте мост следовало строить более широким чтобы хвост поворачивающих на Загородную не блокировал движение тем, кто едет прямо, так еще и качество отвратительное оказалось

Гость

12:34:14 01-04-2026

Это новый мост или старый?

Гость

13:58:07 01-04-2026

Гость (12:34:14 01-04-2026) Это новый мост или старый?... Это новый мост, но уже старый

