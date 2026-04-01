Реку видно сквозь трещины. Барнаульцы пожаловались на опасное состояние моста

Водители вынуждены снижать скорость, что затрудняет проезд по улице Челюскинцев

01 апреля 2026, 11:16, ИА Амител

Фото: "Инцидент Барнаул"

Жители Барнаула сообщили о повреждениях моста через реку Барнаулку на улице Челюскинцев. По их словам, состояние конструкции ухудшилось, а движение транспорта на участке стало затрудненным, пишет Telegram-канал "Инцидент Барнаул".

«На проезжей части появились трещины, через которые уже видно воду под мостом. Водители вынуждены снижать скорость, что влияет на проезд по участку», - отмечают жители.

На мосту действует ограничение для транспорта массой свыше 10 тонн, однако, по словам горожан, тяжелые грузовые автомобили продолжают пользоваться переправой, несмотря на установленный запрет.

Жители выражают обеспокоенность состоянием сооружения и просят обратить внимание на ситуацию, опасаясь дальнейшего ухудшения и возможных последствий при сохранении текущей нагрузки.

Напомним, что движение по мосту на улице Челюскинцев в Барнауле открыли после реконструкции в ноябре 2021 года. Реконструкция объекта по нацпроекту "Безопасные качественные дороги" длилась с 1 февраля. Для обновления участка дороги подрядчик полностью снес старое сооружение, перенес все коммуникации и возвел новый мост.

Срок открытия моста несколько раз переносили. В частности, сначала объект планировали открыть до конца сентября, однако позднее сроки сдвинули до 1 ноября, а после еще раз отложили. Общая стоимость работ составила 87,8 млн рублей: 79 млн рублей направлены из бюджета Алтайского края, еще 8,8 млн рублей – из городской казны.