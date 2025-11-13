Родители покусанной собаками первоклассницы отсудили у мэрии Новосибирска 60 тысяч рублей

Стая продолжает бродить по району, а недавно собаки вновь попытались напасть на ребенка

13 ноября 2025, 10:15, ИА Амител

Момент нападения собаки / Фото: "КП-Новосибирск"

В Новосибирске родители добились через суд 60 тысяч рублей компенсации после нападения бродячих собак на семилетнюю девочку. Инцидент произошел утром 9 января 2024 года в частном секторе на улице 2-й Кустарной, где первоклассницу окружила стая из шести собак. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

«Вика испугалась и стала медленно отступать: собаки окружили ее, лаяли, она стала махать руками. Вдруг белая дворняга кинулась и укусила за ногу. Дочка чудом не упала – смогла устоять на ногах. Потом попыталась отогнать собак, они преследовали ее до соседней улицы», – рассказал Евгений, отец девочки.

Ребенку удалось вырваться и убежать, однако она получила две укушенные раны, повреждение мышц колена и перенесла длительное лечение, включая курс уколов от бешенства и столбняка. Вика долго хромала и несколько месяцев провела на больничном.

Родители обратились в полицию, был вызван отлов, но поймать удалось лишь одну собаку. Того самого белого пса ловили неделю и выяснили, что он был чипирован, однако как агрессивное животное оказалось на улице, установить не удалось.

После обращения семьи к председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину прокуратура Ленинского района помогла подать иск к мэрии Новосибирска и городскому центру по проблемам диких животных. Ленинский районный суд частично удовлетворил требования, назначив компенсацию вреда здоровью и морального вреда в размере 60 тысяч рублей. Попытка ответчиков оспорить решение успеха не имела – сумма осталась прежней.

Несмотря на судебное решение, проблему на месте так и не устранили. По словам Евгения, стая продолжает бродить по району, а накануне собаки вновь попытались напасть на дочь, когда она возвращалась из школы. Девочку спасла мать, успевшая вовремя встретить ее на остановке. Семья вновь просит власти отловить животных, чтобы дети могли безопасно ходить по улице.

Ранее сообщалось, что в Бийске стая бездомных собак напала на ребенка у Вечного огня. Инцидент произошел, когда мальчик возвращался с тренировки. Собаки окружили его, и "одна из них укусила". Прохожие успели вмешаться и отогнали животных.