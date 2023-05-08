Четыре человека пострадали в ДТП на трассе Барнаул — Рубцовск

Среди пострадавших — двое детей

08 мая 2023, 19:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

На трассе Барнаул - Рубцовск произошло ДТП, в котором пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МВД России по Алтайскому краю.

По их информации, в 13:25 на автодороге А– 322 "Барнаул – Рубцовск" в Рубцовском районе водитель, 40-летний мужчина, управляя автомобилем "Ниссан Бассара", на перекрёстке неравнозначных дорог не уступил дорогу "Мицубиши Аутлендер".

В результате ДТП телесные травмы получили пассажиры автомобиля "Ниссан Бассара": 50-летняя женщина, 19-летняя девушка, 11-летняя девочка, 4-летняя девочка и 15-летний юноша. Госпитализация им не потребовалась.