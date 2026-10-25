В Барнауле "ночные тусовщики" выломали дверь лифта во время вечеринки
Инцидент попал на видеокамеру
25 октября 2026, 15:20, ИА Амител
В Барнауле, на ул. Советской Армии, 71, в одной из квартир компания мужчин шумно отдохнула и сломала дверь лифта. Об этом пишет Barnaul 22.
Мужчины слушали громкую музыку, что вызвало недовольство соседей, которые вызвали полицию. Однако даже после визита правоохранителей шум не прекратился.
"Ближе к трем ночи тусовщики решили прокатиться на лифте, но кабина застряла. Тогда мужчины решили высвободиться самостоятельно. Около 20 минут компания ломала двери. Сейчас лифт требует ремонта", — рассказал один из жителей дома.
Пользователей соцсетей возмутил этот инцидент, некоторые иронизировали над компанией:
"Когда им счет за ремонт лифта выставят, вот тогда рога зазвенят у них", "И ведь взрослые люди", "На ровном месте на бабки намотались. Самый прикол в том, что лифтер уже был в пути, они были в курсе".
16:01:59 25-10-2026
жаль что полиция тотально не успокоили шумную компанию ...
надеюсь дебоширы оплатят ремонт лифта ...
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Амик, держи нас в курсе, а то, историю рассказал а чем закончилась - никто не узнает ...
16:36:23 25-10-2026
Пусть новый лифт ставят за свой счет
19:30:47 25-10-2026
Гость (16:36:23 25-10-2026) Пусть новый лифт ставят за свой счет... Да они, как всегда голы как соколы, взять с синяков нечего, поди и хата съемная
18:58:56 25-10-2026
Это сколько ж надо выжрать(((((((((((((
19:26:25 25-10-2026
гость (18:58:56 25-10-2026) Это сколько ж надо выжрать(((((((((((((... Обкололись своей марихуаной. Ну и далее по списку.
07:19:08 26-10-2026
Гость (19:26:25 25-10-2026) Обкололись своей марихуаной. Ну и далее по списку.... Увы, но марихуаной не колятся
08:52:42 26-10-2026
Гость (07:19:08 26-10-2026) Увы, но марихуаной не колятся... Я в курсе. Там есть продолжение. Можете загуглить по словам "обколются своей марихуаной".
19:33:00 25-10-2026
Однако даже после визита правоохранителей шум не прекратился.
То есть подобный шмурдяк может спокойно чихать на полицейских, на закон и им ничего за это не будет?
09:23:52 26-10-2026
Гость (19:33:00 25-10-2026) Однако даже после визита правоохранителей шум не прекратился... К сожалению да. не являюсь поклонником теории заговоров, но тут вся суть режима - разделяй и властвуй: сталкивают быдло и нормальных людей для отвлечения от насущных проблем
21:28:38 25-10-2026
Это самый конченый дом в Барнауле, пожалуй. 516 квартир и почти все - "студии". Памятник алчности и тупости. 5 лет прожил с основания, продал квартиру и левой пяткой перекрестился.
07:18:10 26-10-2026
Гость (21:28:38 25-10-2026) Это самый конченый дом в Барнауле, пожалуй. 516 квартир и по... Начал читать новость и когда увидел адрес, почему то сразу подумал про этот дом, посмотрел по 2ГИС и точно, он. Шалман конченый, как была гоньбинка, с бараками, так и осталась.
09:47:27 26-10-2026
Гость (21:28:38 25-10-2026) Это самый конченый дом в Барнауле, пожалуй. 516 квартир и по... Самый конченный, это дом на Бехтерева, возле Алтайхолода, куда расселили всю эту гоньбинку из бараков
21:39:24 25-10-2026
Дно в лифтах нужно делать прозрачным и открывать жалюзи для таких пассажиров
23:21:45 25-10-2026
Привет. Что поражает в этой истории, так это неприкрытая наглость основных фигурантов. Такое впечатление, что для них такое поведение является нормой, что позволяет сделать вывод о том, что это не в первый раз и за предыдущие свои "выступления" они не получили достойного наказания. Какой вывод можно сделать из этого, они либо сами являются "правоохранителями" либо их родители, других вариантов я не вижу. О моей правоте или ошибке, думаю, что мы скоро узнаем, если наше "демократическое" капиталистическое государство, конечно, позволит выйти истине наружу.
08:30:23 26-10-2026
конченные