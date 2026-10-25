Инцидент попал на видеокамеру

25 октября 2026, 15:20, ИА Амител

В Барнауле, на ул. Советской Армии, 71, в одной из квартир компания мужчин шумно отдохнула и сломала дверь лифта. Об этом пишет Barnaul 22.

Мужчины слушали громкую музыку, что вызвало недовольство соседей, которые вызвали полицию. Однако даже после визита правоохранителей шум не прекратился.

"Ближе к трем ночи тусовщики решили прокатиться на лифте, но кабина застряла. Тогда мужчины решили высвободиться самостоятельно. Около 20 минут компания ломала двери. Сейчас лифт требует ремонта", — рассказал один из жителей дома.

Пользователей соцсетей возмутил этот инцидент, некоторые иронизировали над компанией: