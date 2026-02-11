Чучело, костер, полиция. Юрист рассказал, чем опасна Масленица

Чаще нарушения связаны с главной масленичной традицией

11 февраля 2026, 12:23, ИА Амител

Масленица в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предстоящая масленичная неделя, традиционно ассоциирующаяся с блинами и народными гуляньями, может обернуться неприятными сюрпризами для тех, кто не учтет правовые нюансы празднования, пишет "Постньюс".

Юристы напомнили, что привычные забавы способны повлечь административную или даже уголовную ответственность.

Ключевой риск связан с традиционным сожжением чучела зимы. По словам юриста Виктора Балакаева, разведение костров строго регламентировано. Так, недопустимо разводить огонь вблизи дорог и железнодорожных путей, в лесах и охранных зонах.

При введении особого противопожарного режима ограничения распространяются даже на частные участки. Нарушение правил грозит штрафами до 30 тысяч рублей.

Особую бдительность проявляют правоохранительные органы при оценке внешнего вида чучела. Если кукла будет иметь портретное сходство с реальными людьми или представителями определенных социальных групп, это могут расценить как разжигание ненависти или вражды.

Подобные действия подпадают под уголовные статьи — вместо масленичного веселья можно получить реальный срок. Даже безобидный, на первый взгляд, поджог самодельного чучела в общественном парке может привести в отделение полиции.

Если действие совершено без согласования с властями, его могут квалифицировать как мелкое хулиганство — грубое нарушение общественного порядка. В России уже есть судебные прецеденты, когда подобные акции признавались противоправными.

Чтобы масленичные гулянья не закончились составлением протокола, специалисты советуют посещать только официально организованные городские площадки, убедиться, что мероприятие согласовано с МЧС, и соблюдать противопожарные нормы при разведении огня.

