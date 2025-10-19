В Госдуме предложили ввести пять дополнительных выходных для работающих отцов

По мнению депутата Бориса Чернышова, реализация этой меры станет конкретным шагом в поддержку российских семей

Многодетный отец / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Вице-спикер Государственной Думы Борис Чернышов выступил с законодательной инициативой, направленной на поддержку отцов. Он предложил предоставить работающим отцам, усыновителям или опекунам детей в возрасте до 14 лет (до 18 лет – для детей-инвалидов) право на пять дополнительных оплачиваемых выходных дней ежегодно, сообщает РИА Новости.

Инициатива предполагает внесение изменений в Трудовой кодекс РФ. Согласно тексту обращения, дополнительные выходные дни могут быть использованы для решения вопросов, связанных с воспитанием детей: посещение врачей, учебных и воспитательных мероприятий и т.п.

В документе подчеркивается, что активное участие отца в жизни ребенка является ключевым фактором воспитания гармоничной личности. Однако современные трудовые реалии часто ограничивают такие возможности.

«Сложившаяся ситуация создает дисбаланс в распределении семейных обязанностей и не в полной мере соответствует принципам укрепления семейных скреп», – отмечается в обращении.

По мнению Бориса Чернышова, реализация этой меры станет конкретным шагом в поддержку российских семей.

Ранее в Госдуме предложили сократить рабочий день для молодых отцов. Депутаты считают, что нужно сократить рабочий день в четверг, который называют самым загруженным, для отцов детей до 3 лет, чтобы они работали не более шести часов.