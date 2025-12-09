Эксперт раскритиковал идею о шестичасовом рабочем дне в России

Особую угрозу идея представляет для малого и среднего бизнеса, работающего на грани рентабельности и не готового к резкому росту затрат на технологии

09 декабря 2025, 12:35, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Сокращение рабочего дня до шести часов может оказаться губительным для российской экономики и доходов граждан. Такую точку зрения в беседе с "Газетой.ru" высказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев. Эксперт напомнил, что инициатива сократить рабочий день одному из родителей в многодетной семье до шести часов активно обсуждается в Госдуме. Однако, по его мнению, подобные реформы требуют тщательно продуманного механизма компенсаций и перераспределения нагрузки, чего ранее в России добиться не удавалось. Чихачев указал на ключевые риски: Падение доходов домохозяйств, что снизит доступность качественной медицины и образования. Рост нагрузки на бюджет из-за необходимости увеличения социальных расходов. Удар по малому и среднему бизнесу, который работает на грани рентабельности и не сможет выделить средства на технологизацию для компенсации сокращенного времени. Кроме того, для поддержания производительности потребуются инвестиции в цифровизацию, что сложно при высокой стоимости кредитов. По словам эксперта, при том, что россияне работают много, их производительность значительно ниже европейской и американской, и сокращение дня без системных изменений только усугубит ситуацию.