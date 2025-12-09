НОВОСТИОбщество

Эксперт раскритиковал идею о шестичасовом рабочем дне в России

Особую угрозу идея представляет для малого и среднего бизнеса, работающего на грани рентабельности и не готового к резкому росту затрат на технологии

09 декабря 2025, 12:35, ИА Амител

Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru
Люди в офисе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Сокращение рабочего дня до шести часов может оказаться губительным для российской экономики и доходов граждан. Такую точку зрения в беседе с "Газетой.ru" высказал управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев.

Эксперт напомнил, что инициатива сократить рабочий день одному из родителей в многодетной семье до шести часов активно обсуждается в Госдуме. Однако, по его мнению, подобные реформы требуют тщательно продуманного механизма компенсаций и перераспределения нагрузки, чего ранее в России добиться не удавалось.

Чихачев указал на ключевые риски:

  1. Падение доходов домохозяйств, что снизит доступность качественной медицины и образования.

  2. Рост нагрузки на бюджет из-за необходимости увеличения социальных расходов.

  3. Удар по малому и среднему бизнесу, который работает на грани рентабельности и не сможет выделить средства на технологизацию для компенсации сокращенного времени.

Кроме того, для поддержания производительности потребуются инвестиции в цифровизацию, что сложно при высокой стоимости кредитов. По словам эксперта, при том, что россияне работают много, их производительность значительно ниже европейской и американской, и сокращение дня без системных изменений только усугубит ситуацию.

Россия Работа инициативы

Комментарии 2

Avatar Picture
Гость

12:59:37 09-12-2025

Как может человек, который по факту ничего полезного не делает, рассуждать о длительности рабочего дня? Отправить его в шахту олово добывать, пусть осознает и прочувствует.

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

13:15:28 09-12-2025

Это в советское время могли ещё пойти на подобный шаг,но не эти эксплуататоры -могильщики.

  3 Нравится
Ответить
