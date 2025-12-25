Долина попросила отсрочку выселения из квартиры в Хамовниках

Адвокат сообщила, что певица объясняет просьбу тем, что "не успевает собрать вещи"

25 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom

Лариса Долина, проигравшая судебную тяжбу за квартиру в Хамовниках, попросила новую собственницу разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Светлана Свириденко. Певица объясняет просьбу тем, что не успевает собрать свои вещи.

Напомним, Верховный суд РФ окончательно признал право собственности на спорную недвижимость за Полиной Лурье, отменив все предыдущие судебные решения в пользу Долиной. Певицу обязали добровольно покинуть жилье. В случае отказа процедуру будут проводить принудительно через службу судебных приставов.

Дело Долиной получило широкую огласку летом 2024 года, когда она заявила, что стала жертвой масштабной аферы. По ее словам, мошенники несколько месяцев обрабатывали ее, убедив продать квартиру и перевести все деньги, включая вырученные средства, на "безопасные счета", которые на самом деле контролировали преступники. Ущерб оценивался минимум в 317 миллионов рублей. Четверо фигурантов этого дела уже осуждены.

Однако позже Долина оспорила сделку с квартирой. Суды первой инстанции сначала встали на ее сторону, восстановив право собственности, что оставило покупательницу Лурье и без денег, и без жилья. После ряда апелляций Верховный суд принял окончательное решение в пользу Лурье. Просьба Долиной об отсрочке выселения стала новым поворотом в этом громком деле.