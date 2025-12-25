НОВОСТИОбщество

Долина попросила отсрочку выселения из квартиры в Хамовниках

Адвокат сообщила, что певица объясняет просьбу тем, что "не успевает собрать вещи"

25 декабря 2025, 09:35, ИА Амител

Лариса Долина / Фото: vk.com/larisadolinacom
Лариса Долина, проигравшая судебную тяжбу за квартиру в Хамовниках, попросила новую собственницу разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Светлана Свириденко. Певица объясняет просьбу тем, что не успевает собрать свои вещи.

Напомним, Верховный суд РФ окончательно признал право собственности на спорную недвижимость за Полиной Лурье, отменив все предыдущие судебные решения в пользу Долиной. Певицу обязали добровольно покинуть жилье. В случае отказа процедуру будут проводить принудительно через службу судебных приставов.

Дело Долиной получило широкую огласку летом 2024 года, когда она заявила, что стала жертвой масштабной аферы. По ее словам, мошенники несколько месяцев обрабатывали ее, убедив продать квартиру и перевести все деньги, включая вырученные средства, на "безопасные счета", которые на самом деле контролировали преступники. Ущерб оценивался минимум в 317 миллионов рублей. Четверо фигурантов этого дела уже осуждены.

Однако позже Долина оспорила сделку с квартирой. Суды первой инстанции сначала встали на ее сторону, восстановив право собственности, что оставило покупательницу Лурье и без денег, и без жилья. После ряда апелляций Верховный суд принял окончательное решение в пользу Лурье. Просьба Долиной об отсрочке выселения стала новым поворотом в этом громком деле.

Avatar Picture
Олег

09:42:01 25-12-2025

Не, не, не, а то вдруг ей ещё кто-нибудь позвонит и что нибудь случится
И вообще есть основания заключать новый договор когда старый растоптан.

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:43:41 25-12-2025

Она и так уже год живет в чужой квартире, выселять ее нужно максимально быстро, никаких отсрочек.

  40 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:49:26 25-12-2025

Гость (09:43:41 25-12-2025) Она и так уже год живет в чужой квартире, выселять ее нужно ... Есть нюанс. Она за эту квартиру платит, а не собачкина.

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

12:38:15 25-12-2025

Гость (11:49:26 25-12-2025) Есть нюанс. Она за эту квартиру платит, а не собачкина.... За аренду квартирки,а договор на аренду есть ?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:47:15 25-12-2025

Вариант выселения долями прозвучал?

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:48:55 25-12-2025

Пусть все оставит да уезжает.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:49:42 25-12-2025

Какая отсрочка? Жабу - на мороз!

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Musik

09:54:49 25-12-2025

значит, все вплоть до сантехники вывезет

  22 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Светлана

18:45:58 25-12-2025

Musik (09:54:49 25-12-2025) значит, все вплоть до сантехники вывезет... и пол просверлит.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:55:03 25-12-2025

И ведь ни стыда, ни совести.

  26 Нравится
Ответить
Avatar Picture
ВВП

10:21:13 25-12-2025

Гость (09:55:03 25-12-2025) И ведь ни стыда, ни совести.... У таких людей данные функции в организме отсутствуют полностью

  21 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Пузырек

10:30:36 25-12-2025

Переезжал 7 лет назад. Понимаю, не тот уровень, но силами себя и племянника. Два дня понадобилось. С учетом, что Долина может себе позволить 10 нанять. Максимум неделя. Какие месяцы?

  20 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:32:06 25-12-2025

Пузырек (10:30:36 25-12-2025) Переезжал 7 лет назад. Понимаю, не тот уровень, но силами се... Вы не представляете объемы барахла этой дамы. Если все это продать, то можно полк одеть и обуть.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:44:58 25-12-2025

Гость (11:32:06 25-12-2025) Вы не представляете объемы барахла этой дамы. Если все это п... Эти пять комнат даже забить под завязку, 10 человек за неделю точно вынесут. А видио квартиры я видел, там не забито под потолок, обычная квартира.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:00:18 25-12-2025

мутная кашолка
срамота

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:35:38 25-12-2025

Эта кошелка, опозорившаяся на весь белый свет, что-то задумала. Да она с дерьмом не расстанется, расчетливая и скупая до одури. Жадная до того, что даже повод не смогла придумать посерьёзнее. Как же она противна.

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Юс

11:50:49 25-12-2025

Надоели!!!!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:53:13 25-12-2025

Лучше бы с таким энтузиазмом мошенников и колл-центры искали
Этим направлением вобще никто не занимается, все пущено на самотек и все считают нормой...
Между прочим это изначально утечка персональных даных из Банка

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:49:55 25-12-2025

Гнать поганой метлой!

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:38:00 25-12-2025

Пусть аренду платит и вывозит даже сантехнику. Новая хозяйка всё равно полный ремонт планирует, ей токсичная атмосфера не нужна.

  8 Нравится
Ответить
