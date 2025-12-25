Долина попросила отсрочку выселения из квартиры в Хамовниках
Адвокат сообщила, что певица объясняет просьбу тем, что "не успевает собрать вещи"
25 декабря 2025, 09:35, ИА Амител
Лариса Долина, проигравшая судебную тяжбу за квартиру в Хамовниках, попросила новую собственницу разрешить ей пожить в квартире еще несколько месяцев. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Светлана Свириденко. Певица объясняет просьбу тем, что не успевает собрать свои вещи.
Напомним, Верховный суд РФ окончательно признал право собственности на спорную недвижимость за Полиной Лурье, отменив все предыдущие судебные решения в пользу Долиной. Певицу обязали добровольно покинуть жилье. В случае отказа процедуру будут проводить принудительно через службу судебных приставов.
Дело Долиной получило широкую огласку летом 2024 года, когда она заявила, что стала жертвой масштабной аферы. По ее словам, мошенники несколько месяцев обрабатывали ее, убедив продать квартиру и перевести все деньги, включая вырученные средства, на "безопасные счета", которые на самом деле контролировали преступники. Ущерб оценивался минимум в 317 миллионов рублей. Четверо фигурантов этого дела уже осуждены.
Однако позже Долина оспорила сделку с квартирой. Суды первой инстанции сначала встали на ее сторону, восстановив право собственности, что оставило покупательницу Лурье и без денег, и без жилья. После ряда апелляций Верховный суд принял окончательное решение в пользу Лурье. Просьба Долиной об отсрочке выселения стала новым поворотом в этом громком деле.
Не, не, не, а то вдруг ей ещё кто-нибудь позвонит и что нибудь случится
И вообще есть основания заключать новый договор когда старый растоптан.
09:43:41 25-12-2025
Она и так уже год живет в чужой квартире, выселять ее нужно максимально быстро, никаких отсрочек.
11:49:26 25-12-2025
Гость (09:43:41 25-12-2025) Она и так уже год живет в чужой квартире, выселять ее нужно ... Есть нюанс. Она за эту квартиру платит, а не собачкина.
12:38:15 25-12-2025
Гость (11:49:26 25-12-2025) Есть нюанс. Она за эту квартиру платит, а не собачкина.... За аренду квартирки,а договор на аренду есть ?
09:47:15 25-12-2025
Вариант выселения долями прозвучал?
09:48:55 25-12-2025
Пусть все оставит да уезжает.
09:49:42 25-12-2025
Какая отсрочка? Жабу - на мороз!
09:54:49 25-12-2025
значит, все вплоть до сантехники вывезет
18:45:58 25-12-2025
Musik (09:54:49 25-12-2025) значит, все вплоть до сантехники вывезет... и пол просверлит.
09:55:03 25-12-2025
И ведь ни стыда, ни совести.
10:21:13 25-12-2025
Гость (09:55:03 25-12-2025) И ведь ни стыда, ни совести.... У таких людей данные функции в организме отсутствуют полностью
10:30:36 25-12-2025
Переезжал 7 лет назад. Понимаю, не тот уровень, но силами себя и племянника. Два дня понадобилось. С учетом, что Долина может себе позволить 10 нанять. Максимум неделя. Какие месяцы?
11:32:06 25-12-2025
Пузырек (10:30:36 25-12-2025) Переезжал 7 лет назад. Понимаю, не тот уровень, но силами се... Вы не представляете объемы барахла этой дамы. Если все это продать, то можно полк одеть и обуть.
11:44:58 25-12-2025
Гость (11:32:06 25-12-2025) Вы не представляете объемы барахла этой дамы. Если все это п... Эти пять комнат даже забить под завязку, 10 человек за неделю точно вынесут. А видио квартиры я видел, там не забито под потолок, обычная квартира.
11:00:18 25-12-2025
мутная кашолка
срамота
11:35:38 25-12-2025
Эта кошелка, опозорившаяся на весь белый свет, что-то задумала. Да она с дерьмом не расстанется, расчетливая и скупая до одури. Жадная до того, что даже повод не смогла придумать посерьёзнее. Как же она противна.
11:50:49 25-12-2025
Надоели!!!!
11:53:13 25-12-2025
Лучше бы с таким энтузиазмом мошенников и колл-центры искали
Этим направлением вобще никто не занимается, все пущено на самотек и все считают нормой...
Между прочим это изначально утечка персональных даных из Банка
12:49:55 25-12-2025
Гнать поганой метлой!
16:38:00 25-12-2025
Пусть аренду платит и вывозит даже сантехнику. Новая хозяйка всё равно полный ремонт планирует, ей токсичная атмосфера не нужна.