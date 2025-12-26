Эксперт объяснил, как дезинфицировать елку с помощью водки и аспирина

После покупки дереву необходимо дать время на акклиматизацию

26 декабря 2025, 23:35, ИА Амител

Главная новогодняя елка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Перед установкой новогодней елки в доме воду в подставке следует обеззараживать, чтобы предотвратить размножение бактерий. Такую рекомендацию дал соучредитель компании "Елки.биз" Владимир Борисов в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По словам эксперта, после покупки дереву необходимо дать время на акклиматизацию. «Когда приносите елку с улицы домой, ей надо дать время акклиматизироваться, чтобы у нее не было шока от перепада температуры от низкой до высокой. Это можно сделать на балконе или в предбаннике», – пояснил Борисов.

Он также дал несколько практических советов по установке.

«Устанавливать в подставку лучше елку упакованную. Это удобнее, чтобы нижние ветки не мешали возиться с подставкой. Потом еще немного даете ей постоять в сетке, чтобы она не сразу нагревалась. Комнату лучше проветрить, освежить. Лучше не ставить елку рядом с батареей, от этого елка может пострадать. Перед установкой желательно освежить спил», – отметил специалист.

Что касается ухода, Борисов рекомендует наливать в подставку для елки кипяток.

«Я рекомендую в первый раз наливать в подставку кипяток. Туда можно бросить таблетку аспирина, чтобы бактерии не завелись при длительном стоянии елки. Кто-то для этого добавляет рюмку водки», – рассказал он.

Эксперт добавил, что если на дереве нет электрических гирлянд, его можно опрыскивать водой из пульверизатора, и важно не допускать, чтобы вода в подставке заканчивалась полностью.

