"Реформы уже мало". Эксперт оценил идею повышения пенсионного возраста в ближайшие 20 лет
Преподаватель и общественный деятель заявил amic.ru, что России необходимо провести непопулярные и политически рискованные изменения в плане социального обеспечения
10 декабря 2025, 12:15, ИА Амител
Слухи о новой пенсионной реформе в России вызваны тем, что запущенная в 2018 году реформа принесла лишь временный результат, для коренного изменения ситуации необходимо коренное преобразование системы, причем простое повышение возраста выхода на заслуженный отдых дает, скорее, негативный политический эффект, заявил amic.ru политик, общественный деятель, ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук МИФИ, преподаватель РГСУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ Яков Якубович.
Ранее эксперты Института экономики Российской академии наук рекомендовали россиянам готовиться к очередной пенсионной реформе в течение ближайших 20 лет, свои доводы они изложили в издании "Вестник ИЭ РАН". По мнению ученых, эффект от пенсионной реформы, когда возраст выхода на заслуженный отдых был повышен до 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин, в ближайшие два десятка лет будет исчерпан. Как минимум к 2045 году в России снова придется проводить пенсионную реформу, поскольку население стареет, а нагрузка на бюджет увеличивается. В статье говорится, что "коэффициент демографической нагрузки пожилыми" в 2025–2045 годах поднимется с 37,1 до 51,2% – показателя 2018 года, когда были приняты решения об увеличении пенсионного возраста.Как отметил Яков Якубович, выводы специалистов Института экономики свидетельствуют о том, что пенсионная реформа 2018 года была вынужденным шагом, но даже она не стала долгосрочным решением:
«Стратегический вопрос заключается в том, как построить устойчивую и справедливую систему обеспечения в условиях, когда классическая солидарная модель исчерпывает себя. Ключевая проблема – стремительное изменение соотношения между экономически активным населением и пенсионерами, что подтверждают конкретные расчеты, ставящие под сомнение финансовую модель, действующую десятилетиями. Причем процесс происходит на фоне снижения рождаемости и повышения средней продолжительности жизни».
В то же время действовать прежними методами уже не получится, считает собеседник:
«Новое повышение возраста выхода на пенсию – политически крайне чувствительная и социально рискованная мера, которая, как показывают результаты, принесла лишь временную передышку. Властям и экспертам необходимо рассматривать альтернативные комплексные решения».
Яков Якубович уверен, что в настоящее время требуется сформировать гибридную пенсионную модель:
«При таком варианте предусматривается гарантированный государственный базовый минимум для предотвращения бедности, плюс обязательная страховая часть, зависимая от стажа и зарплаты, а также частные накопления и инвестиции – для комфортного уровня жизни. Именно о базовом элементе этой конструкции и говорят исследователи РАН».
В целом необходима смена парадигмы ответственности, развивает мысль эксперт:
«Основной тренд – постепенный сдвиг ответственности с государства на человека. Государство гарантирует, что вы не умрете с голоду, но уровень вашего благосостояния в старости все больше определяется решениями, которые вы принимаете в течение всей сознательной жизни».
Помимо пенсионных изменений, необходима параллельная работа по повышению производительности труда, стимулированию рождаемости (что принесет эффект примерно через пару десятков лет), интеграции миграции и развитию "серебряной" экономики, добавляет Якубович.
По его убеждению, Россия сегодня стоит перед необходимостью не просто пенсионной реформы, а стратегических изменений социального контракта, где будут перераспределены роли и ответственность между государством, работодателем и самим гражданином.
«Промедление и страх перед непопулярными изменениями лишь усугубляет проблему и сужает пространство для маневра. При этом важно не забывать о просветительской и разъясняющей роли гражданских институтов, которые должны помочь выполнить государству его роль обеспечения социальной функции с одной стороны, и экономической стабильности – с другой», – заключает ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук МИФИ.
12:19:58 10-12-2025
Нужно внимательно изучить опыт колдунов Гаити.
Помер работяга, колдун превращает его в зомби, и работяга снова топает на смену.
12:22:37 10-12-2025
короче - государство в очередной раз просто самоустраняется...... жилье, образование, медицина, теперь вот пенсии....
12:59:47 10-12-2025
R22 (12:22:37 10-12-2025) короче - государство в очередной раз просто самоустраняется.... если продолжать рассуждать в том же русле то возникает вопрос:
- а зачем нам тогда (или такое) государство ? Которое самоустранилось и только собирает налоги.
А это бунт, свержения власти...
22:26:51 10-12-2025
Шинник (12:59:47 10-12-2025) если продолжать рассуждать в том же русле то возникает вопро... Пока еще можно рассуждать. Скоро эта свобода исчезнет. И останется только исполнение указов или тезисов.
13:23:58 10-12-2025
R22 (12:22:37 10-12-2025) короче - государство в очередной раз просто самоустраняется.... Оно уже в фирму превратилось. Доходы с ресурсов пусть тоже раскидывает на всех,а то раскидывает только расходы
16:17:23 10-12-2025
Н (13:23:58 10-12-2025) Оно уже в фирму превратилось. Доходы с ресурсов пусть тоже р... А не так, себе они купоны стригут и прибыль в фирму, а убытки на население. Такой у них "бизнес"
12:26:52 10-12-2025
Мож воровать меньше надо?
12:39:25 10-12-2025
Ну это логично, если проводить такую экономическую политику.
12:39:29 10-12-2025
можно повысить выход на пенсию тем у кого 1 и 2 списки.
или те кто поумнее сами пойдут на работу с 1 и 2 списками.
ещё одно повышение пенсионного возраста "вынудит" не платить отчисления в Пенсионный фонд.
12:54:54 10-12-2025
Ну, кто бы сомневался! Такое количество "государственных" щекотрясов занимается за нас, лодырей, управлением нашими жалкими медяками...
🤣
13:01:07 10-12-2025
В любом провинциальном городе самое богатое и красивое здание это Пенсионный фонд
00:58:53 11-12-2025
Гость (13:01:07 10-12-2025) В любом провинциальном городе самое богатое и красивое здани... Ну это инвестиции же, построили по дешёвке, как понадобятся деньги, продадут
13:05:49 10-12-2025
Верните все уже оплаченное и я с удовольствием откажусь от пенсии и продолжу копить сам
13:09:13 10-12-2025
А зачем тогда отчисляют для бездельников сейчас те кто начинают трудовую деятельность, чтоб содержать армию чиновников ?
13:10:07 10-12-2025
ребятки, вам же давеча сказали, что зиту и гиту в неограниченных количествах привезут, на кой вы теперь сдались-то
13:32:35 10-12-2025
Когда пенсии по 500 тысяч рублей или в 45 лет, то их не будет хватать. А сколько денег экономится когда мужчина всю жизнь платил в ПФР и не дожил до 65?
13:36:29 10-12-2025
А почему мы должны верить этим опусам?А почему в советское время была совсем другая ситуация с социальным направлением у государства?Может нынешняя наша система служит как раз не обществу а отдельным её представителям ,которые стоят над нами?Может нынешнему режиму человек нужен в качестве дойной коровы,а забота о нём только прикрытие и пустой звук?Почему в какой то Норвегии пенсионеры самые богатые категории населения ,а у нас влачат жалкое существование?Хотя по объёму и количеству природных богатств мы самые первые,а у них всего лишь месторождения газа?Мне непонятно почему испытывая дефицит денежных средств, пенсионный фонд демонстративно отгрохал себе дворцы по всей стране?И что это за такая "солидарная система" где тратятся средства непонятно каким образом и на кого?При такой системе мы никогда не будем обеспечивать социальные обязательства.Поэтому такую систему накопления и выплаты пенсий надо отменить ,как утратившую доверие,а ввести отчисления непосредственно в зарплату гражданина.Другими словами перестать с нас высчитывать 22% от зарплаты в этот фонд.И тогда каждый может сразу распорядиться этими средствами по своему усмотрению.Или истратит их сразу или положит на счёт и будет копить.Но никаких лукавых посредников тогда не будет и все деньги будут наши.Вот таким образом мы сможем накопить себе пенсию и отсечь всяких дармоедов.
13:45:28 10-12-2025
Сейчас за мифическую пенсию уже никто не работает, кому на пенсию через 20-30 лет(на сегодняшний день) уже понимают, что никакой пенсии у них не будет. Про молодежь и говорить нечего.
И главное что и копить на пенсию не получится, либо инфляция , либо очередная реформа всё обесценит.
14:32:33 10-12-2025
Гость (13:45:28 10-12-2025) Сейчас за мифическую пенсию уже никто не работает, кому на п... А каким образом вы будете "копить"? Только один вариант - покупать драгметаллы и хранить эту кубышку в подполе. Потому что только так можно подстраховаться от неустанной заботы родного "государства"...
😁
16:20:13 10-12-2025
Кхм... (14:32:33 10-12-2025) А каким образом вы будете "копить"? Только один вариант - по... Красава, тоже так делаешь?
16:12:52 10-12-2025
Гость (13:45:28 10-12-2025) Сейчас за мифическую пенсию уже никто не работает, кому на п... Вариантов способов накопления много,главное ваши деньги будут у вас в руках ,а непонятно у кого.
20:13:03 10-12-2025
Акакий (16:12:52 10-12-2025) Вариантов способов накопления много... Приведите хоть один пример, за исключением скупки злата-серебра.
😁
01:01:23 11-12-2025
Кхм... (20:13:03 10-12-2025) Приведите хоть один пример, за исключением скупки злата-сере... Акции, валютный счёт в зарубежном банке, недвижимость
08:38:06 11-12-2025
Кхм... (20:13:03 10-12-2025) Приведите хоть один пример, за исключением скупки злата-сере... Да если даже эти деньги переводить в доллары и евро,то представляете какая прибыль получилась за многие годы .Доллар ведь был и по 20 рублей.Так что это проблема легко решаемая.А вот когда человек пашет всю жизнь и с него дерут эти 22%,а потом он не доживает до получения подачки и эти средства пошли ни его близким ,а каким нибудь дармоедам ,навешанным на нашу шею,вот это проблема.А по моему предложению денежки всё равно останутся у вас.
13:56:40 10-12-2025
"необходимо коренное преобразование системы.. " - СССР 2?
15:53:12 10-12-2025
dok_СФ (13:56:40 10-12-2025) "необходимо коренное преобразование системы.. " - СССР 2?... СССР-2? Умерла, так умерла. Шанс дается один раз и дублей, как и разнузданный ИИ Бог не допустит. Правителю этого мира надо искать другой вариант.
15:04:50 10-12-2025
запущенная в 2018 году реформа принесла лишь временный результат////////
Да, уже в 2020 ПФР делал ковидные выплаты работающим и детя. Только пенсионерам, коих вымерло в пандемию несколько миллионов, не дали дополнительных денег даже на маски. Теперь же пенсионный фонд официально объединили с социальным и вполне законно могут тратить деньги пенсов на социальные нужды всего общества.
15:27:41 10-12-2025
"Помимо пенсионных изменений, необходима параллельная работа по повышению производительности труда, стимулированию рождаемости" ----- Российская капитализма с бодливыми рогами не решит эти проблемы. Для этого надо широко внедрять промышленные роботы и прекратить воевать с соседями, чтобы не было страха за будущее детей. В будущем для всех людей не будет хватать работы, их заменят роботы, а это не значит, что лишних надо пускать под нож. Чубайсятина, для которых является не обузданная личная нажива не сможет решит эти проблемы, нужна другая идеология и подходы.
16:08:24 10-12-2025
Это не Путин всех наколол - это ситуация такая.
Ну нет нам возможности иметь иного президента -имейте!
Вы сами пенсий не хотите, а вожди заботятся.
08:27:52 11-12-2025
Олег (16:08:24 10-12-2025) Это не Путин всех наколол - это ситуация такая.Ну нет на... По типу японского хоку?