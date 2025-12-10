"Реформы уже мало". Эксперт оценил идею повышения пенсионного возраста в ближайшие 20 лет

Преподаватель и общественный деятель заявил amic.ru, что России необходимо провести непопулярные и политически рискованные изменения в плане социального обеспечения

10 декабря 2025, 12:15

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Слухи о новой пенсионной реформе в России вызваны тем, что запущенная в 2018 году реформа принесла лишь временный результат, для коренного изменения ситуации необходимо коренное преобразование системы, причем простое повышение возраста выхода на заслуженный отдых дает, скорее, негативный политический эффект, заявил amic.ru политик, общественный деятель, ведущий эксперт Института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук МИФИ, преподаватель РГСУ, РАНХиГС, НИУ ВШЭ Яков Якубович.

Ранее эксперты Института экономики Российской академии наук рекомендовали россиянам готовиться к очередной пенсионной реформе в течение ближайших 20 лет, свои доводы они изложили в издании "Вестник ИЭ РАН". По мнению ученых, эффект от пенсионной реформы, когда возраст выхода на заслуженный отдых был повышен до 65 лет у мужчин и 60 лет у женщин, в ближайшие два десятка лет будет исчерпан. Как минимум к 2045 году в России снова придется проводить пенсионную реформу, поскольку население стареет, а нагрузка на бюджет увеличивается. В статье говорится, что "коэффициент демографической нагрузки пожилыми" в 2025–2045 годах поднимется с 37,1 до 51,2% – показателя 2018 года, когда были приняты решения об увеличении пенсионного возраста.Как отметил Яков Якубович, выводы специалистов Института экономики свидетельствуют о том, что пенсионная реформа 2018 года была вынужденным шагом, но даже она не стала долгосрочным решением:

«Стратегический вопрос заключается в том, как построить устойчивую и справедливую систему обеспечения в условиях, когда классическая солидарная модель исчерпывает себя. Ключевая проблема – стремительное изменение соотношения между экономически активным населением и пенсионерами, что подтверждают конкретные расчеты, ставящие под сомнение финансовую модель, действующую десятилетиями. Причем процесс происходит на фоне снижения рождаемости и повышения средней продолжительности жизни».

В то же время действовать прежними методами уже не получится, считает собеседник:

«Новое повышение возраста выхода на пенсию – политически крайне чувствительная и социально рискованная мера, которая, как показывают результаты, принесла лишь временную передышку. Властям и экспертам необходимо рассматривать альтернативные комплексные решения».

Яков Якубович уверен, что в настоящее время требуется сформировать гибридную пенсионную модель:

«При таком варианте предусматривается гарантированный государственный базовый минимум для предотвращения бедности, плюс обязательная страховая часть, зависимая от стажа и зарплаты, а также частные накопления и инвестиции – для комфортного уровня жизни. Именно о базовом элементе этой конструкции и говорят исследователи РАН».

В целом необходима смена парадигмы ответственности, развивает мысль эксперт:

«Основной тренд – постепенный сдвиг ответственности с государства на человека. Государство гарантирует, что вы не умрете с голоду, но уровень вашего благосостояния в старости все больше определяется решениями, которые вы принимаете в течение всей сознательной жизни».

Помимо пенсионных изменений, необходима параллельная работа по повышению производительности труда, стимулированию рождаемости (что принесет эффект примерно через пару десятков лет), интеграции миграции и развитию "серебряной" экономики, добавляет Якубович.

По его убеждению, Россия сегодня стоит перед необходимостью не просто пенсионной реформы, а стратегических изменений социального контракта, где будут перераспределены роли и ответственность между государством, работодателем и самим гражданином.