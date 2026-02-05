Эксперт назвала условия для выхода на пенсию на два года раньше срока
Досрочно уйти на заслуженный отдых могут мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет
05 февраля 2026, 08:37, ИА Амител
Жители России имеют право выйти на пенсию на два года раньше установленного возраста при наличии длительного трудового стажа. Как сообщила доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости, для этого мужчинам необходимо иметь 42 года стажа, а женщинам — 37 лет.
Также существует возможность досрочного выхода на пенсию для предпенсионеров, потерявших работу.
Для этого они должны соответствовать общим требованиям: иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, а также быть официально зарегистрированными в службе занятости в качестве безработных.
В этом случае оформить пенсию можно за два года до достижения стандартного пенсионного возраста.
09:30:46 05-02-2026
Молодое поколение, глядя на всё происходящее, в пенсии уже не верит. Рассказывайте эти байки пенсионерам.
09:50:21 05-02-2026
Какого стажа? По закону стаж разный бывает.
09:53:47 05-02-2026
А если в армии служил 10 лет, там свой пенсионный, потом предпринимателем и самозанятым был 10 лет. По сути безработный однако.
10:00:01 05-02-2026
Дожить бы до нее, с нашей реальной продолжительностью жизни
10:31:24 05-02-2026
С 14 лет работать?
10:50:26 05-02-2026
Гость (10:31:24 05-02-2026) С 14 лет работать?... работаю с 18 лет стаж уже 32 года
15:31:52 05-02-2026
Гость (10:31:24 05-02-2026) С 14 лет работать?... я работала с 17 до 58.
10:46:53 05-02-2026
Вообще девальвировали нынешнюю социальную политику в отношении граждан.В советское время ,когда люди выходили на пенсию в 55 и 60 лет ,каждый стремился поработать перед пенсией на высокооплачиваемой работе,чтобы заработать хорошую пенсию.И можно было заработать 120 рублей.Это были хорошие деньги ,не в пример сегодняшним жалким 20 тыс. рублей,за которые надо ещё отработать до 60 и 65 лет соответственно.Да ещё призывают с высоких трибун копить на пенсию самим и отложить выход на пенсию ещё на 10 лет.Чтобы пенсия была двукратной...Ну дураков всё меньше и меньше ,особенно среди молодёжи.Потому и зарабатывают разными способами ,обходя кабалу со стороны государства.Такое потребительское отношение к народу ,я думаю ,никого не устраивает и вера в социальную справедливость давно улетучилась.
13:51:12 05-02-2026
Единственное условие досрочного выхода на пенсию в нашей стране - смерть.
15:57:41 05-02-2026
Реальный возраст выхода на пенсию надо смотреть на табличках на кладбище и минус пару лет чтоб порадоваться. А там в среднем 57 на свежих. Просто несколько рядков подряд посчитал, случайно . Так что большая часть не дотянет.