Эксперт назвала условия для выхода на пенсию на два года раньше срока

Досрочно уйти на заслуженный отдых могут мужчины со стажем 42 года и женщины со стажем 37 лет

05 февраля 2026, 08:37, ИА Амител

Пенсионер / Изображение сгенерировано YandexGPT 5 Pro / amic.ru

Жители России имеют право выйти на пенсию на два года раньше установленного возраста при наличии длительного трудового стажа. Как сообщила доцент РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец в беседе с РИА Новости, для этого мужчинам необходимо иметь 42 года стажа, а женщинам — 37 лет.

Также существует возможность досрочного выхода на пенсию для предпенсионеров, потерявших работу.

Для этого они должны соответствовать общим требованиям: иметь не менее 15 лет страхового стажа и 30 пенсионных баллов, а также быть официально зарегистрированными в службе занятости в качестве безработных.

В этом случае оформить пенсию можно за два года до достижения стандартного пенсионного возраста.