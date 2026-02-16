Как правильно отмечать первый день Масленицы и что нельзя делать в это время?

Рассказываем о традициях и запретах, связанных с началом большого народного праздника

16 февраля 2026, 06:55, ИА Амител

Масленичные чучела / Фото: amic.ru
В понедельник, 16 февраля, начинается многими любимая масленичная неделя, которая символизирует торжественную встречу весны. У каждого ее дня есть свое название, связанное с особенностями и традициями празднования.

О том, как правильно отмечать первый день Масленицы и какие запреты с ним связаны, — в материале amic.ru.

Как называется первый день масленичной недели и чему он посвящен?

Начало масленичной недели называют Встречей. Кроме понятного значения — первого дня празднования — у названия есть древние корни. В этот день на Руси сваты встречались и договаривались о совместном проведении праздника. Так, с самого утра молодые невестки гостили у родителей мужа и помогали им готовиться к торжеству.
Как принято отмечать первый день масленичной недели?

Традиционно на Встречу хозяйки пекут блины. Считается, что первым приготовленным блином необходимо помянуть усопших.

С этого дня на Руси активно готовились к широкой Масленице, которая длилась с четверга по воскресенье. На месте, заранее выбранном для гуляний, сооружали ледяные горки, балаганы и снежные крепости, а также делали чучело в виде женской фигуры с длинной косой.

С обеда на улицах устраивали первые масленичные игрища: люди ходили по улицам, распевая народные песни. В некоторых деревнях существовал обычай "закликать весну": девушки и дети забирались на холмы, где громко пели песни, призывая тепло и солнце.

После забав празднующие шли друг к другу в гости на ужин. Кроме главного угощения — блинов — к столу подавали хворост, печенье, пироги, творог и сметану.

Что нельзя делать в первый день Масленицы?

Согласно народным поверьям, в первый день Масленичной недели нельзя ругаться и спорить с близкими: в будущем все конфликты могут обернуться большой бедой. Также считается, что на Встречу не стоит оставаться одному — лучше провести этот день с родными и друзьями. А на Руси в первый день Масленицы было запрещено отказывать гостям в приеме и угощении: каждого нужно было впустить в дом, посадить за стол и накормить.
Какие народные приметы связаны с первым днем Масленицы?

  • Снегопад в первый день Масленицы сулит добрые вести и богатство.
  • Метель в понедельник предвещает снежную масленичную неделю.
  • В полдень первого дня Масленицы выглянуло солнце — весна придет рано.
  • Если блинов в понедельник не хватит на всех домочадцев и гостей, год будет трудным.
  • Первый блин в понедельник получился легким и ажурным — весна будет благополучной. Толстый и тяжелый блин сулит неприятности.
  • Если поссориться с близкими во Встречу Масленицы, конфликты будут продолжаться весь год.
Читайте также в сюжете: Масленица

