Как правильно отмечать первый день Масленицы и что нельзя делать в это время?
Рассказываем о традициях и запретах, связанных с началом большого народного праздника
16 февраля 2026, 06:55, ИА Амител
В понедельник, 16 февраля, начинается многими любимая масленичная неделя, которая символизирует торжественную встречу весны. У каждого ее дня есть свое название, связанное с особенностями и традициями празднования.
О том, как правильно отмечать первый день Масленицы и какие запреты с ним связаны, — в материале amic.ru.
Как называется первый день масленичной недели и чему он посвящен?
Как принято отмечать первый день масленичной недели?
Традиционно на Встречу хозяйки пекут блины. Считается, что первым приготовленным блином необходимо помянуть усопших.
С этого дня на Руси активно готовились к широкой Масленице, которая длилась с четверга по воскресенье. На месте, заранее выбранном для гуляний, сооружали ледяные горки, балаганы и снежные крепости, а также делали чучело в виде женской фигуры с длинной косой.
С обеда на улицах устраивали первые масленичные игрища: люди ходили по улицам, распевая народные песни. В некоторых деревнях существовал обычай "закликать весну": девушки и дети забирались на холмы, где громко пели песни, призывая тепло и солнце.
После забав празднующие шли друг к другу в гости на ужин. Кроме главного угощения — блинов — к столу подавали хворост, печенье, пироги, творог и сметану.
Что нельзя делать в первый день Масленицы?
Какие народные приметы связаны с первым днем Масленицы?
- Снегопад в первый день Масленицы сулит добрые вести и богатство.
- Метель в понедельник предвещает снежную масленичную неделю.
- В полдень первого дня Масленицы выглянуло солнце — весна придет рано.
- Если блинов в понедельник не хватит на всех домочадцев и гостей, год будет трудным.
- Первый блин в понедельник получился легким и ажурным — весна будет благополучной. Толстый и тяжелый блин сулит неприятности.
- Если поссориться с близкими во Встречу Масленицы, конфликты будут продолжаться весь год.
Комментарии 0