Рассказываем о традициях и запретах, связанных с началом большого народного праздника

16 февраля 2026, 06:55, ИА Амител

Масленичные чучела / Фото: amic.ru

В понедельник, 16 февраля, начинается многими любимая масленичная неделя, которая символизирует торжественную встречу весны. У каждого ее дня есть свое название, связанное с особенностями и традициями празднования.

О том, как правильно отмечать первый день Масленицы и какие запреты с ним связаны, — в материале amic.ru.

1 Как называется первый день масленичной недели и чему он посвящен? Начало масленичной недели называют Встречей. Кроме понятного значения — первого дня празднования — у названия есть древние корни. В этот день на Руси сваты встречались и договаривались о совместном проведении праздника. Так, с самого утра молодые невестки гостили у родителей мужа и помогали им готовиться к торжеству.

2 Как принято отмечать первый день масленичной недели? Традиционно на Встречу хозяйки пекут блины. Считается, что первым приготовленным блином необходимо помянуть усопших. С этого дня на Руси активно готовились к широкой Масленице, которая длилась с четверга по воскресенье. На месте, заранее выбранном для гуляний, сооружали ледяные горки, балаганы и снежные крепости, а также делали чучело в виде женской фигуры с длинной косой. С обеда на улицах устраивали первые масленичные игрища: люди ходили по улицам, распевая народные песни. В некоторых деревнях существовал обычай "закликать весну": девушки и дети забирались на холмы, где громко пели песни, призывая тепло и солнце. После забав празднующие шли друг к другу в гости на ужин. Кроме главного угощения — блинов — к столу подавали хворост, печенье, пироги, творог и сметану.

3 Что нельзя делать в первый день Масленицы? Согласно народным поверьям, в первый день Масленичной недели нельзя ругаться и спорить с близкими: в будущем все конфликты могут обернуться большой бедой. Также считается, что на Встречу не стоит оставаться одному — лучше провести этот день с родными и друзьями. А на Руси в первый день Масленицы было запрещено отказывать гостям в приеме и угощении: каждого нужно было впустить в дом, посадить за стол и накормить.