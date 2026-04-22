США составили список "хороших и плохих" стран НАТО
По данным СМИ, место в списке зависит от вклада того или иного государства в альянс
22 апреля 2026, 23:11, ИА Амител
США составили список стран НАТО в зависимости от их вклада в блок, сообщает Politico со ссылкой на трех европейских дипломатов и чиновника Пентагона. На статью издания обратило внимание РИА Новости.
«Белый дом разработал нечто вроде "списка хороших и плохих" стран НАТО, поскольку администрация Трампа ищет способы наказать союзников, отказавшихся поддержать войну с Ираном», — говорится в материале.
По данным газеты, документ подготовили накануне недавнего визита генсека НАТО Марко Рютте в Вашингтон. В нем страны-участницы разбили на категории в зависимости от размера вклада в деятельность альянса.
Американский президент Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает выход США из НАТО, после того как блок отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана. Он назвал реакцию союзников на запрос "несмываемым пятном" и отметил, что Штаты не нуждаются в помощи стран альянса, которые, по его словам, делают все, чтобы ее не оказывать.
23:53:53 22-04-2026
Некоторые товарищи им не товарищи.
02:13:37 23-04-2026
Поскольку Сэм - буян, то членам НАТО
Быть поголовно драчунами надо:
"Хорошим" будет признан только псих,
Нормальный же войдёт в число "плохих"!