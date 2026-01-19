В России вновь запустят в небо старые самолеты Ту-204, Ил-96 и Ан-148
Это вынужденная мера на фоне дефицита новых воздушных судов и сокращения пассажиропотока
19 января 2026, 17:45, ИА Амител
В России запущена программа по возвращению в эксплуатацию старых гражданских самолетов для компенсации сокращения парка авиакомпаний. Как сообщают "Известия" со ссылкой на "Ростех", планируется восстановить 12 лайнеров: девять Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96. Десять из них уже летают, еще два Ту-204 передадут авиакомпаниям в течение двух лет.
Кроме того, рассматривается возможность ввода в строй двух Boeing 747, которые простаивали с момента банкротства "Трансаэро" десять лет назад. Хотя эти самолеты менее экономичны, в условиях острой нехватки воздушных судов их использование может быть оправданно. Стоимость восстановления одного борта, по оценкам экспертов, может достигать 1 млрд рублей.
Эксперты отмечают, что сокращение доступного парка уже привело к снижению пассажиропотока с 2025 года. Ежегодно авиакомпании списывают 2–3% самолетов, а новые взять неоткуда. При этом если профилактические работы проводятся по регламенту, возрастной авиатранспорт может безопасно эксплуатироваться.
Как неоткуда?.. У нас по плану должно уже сколько там Джетов и МС-21 летать? "С учетом успешной реализации программ импортозамещения в 2024–2030 годах предусматриваются поставки 990 самолетов для нужд гражданской авиации" И где?
18:30:26 19-01-2026
Гость (17:59:22 19-01-2026) Как неоткуда?.. У нас по плану должно уже сколько там Джетов... У нас много чего "И где?"
18:48:55 19-01-2026
Утильсбор мешает.
10:01:45 20-01-2026
Гость (18:48:55 19-01-2026) Утильсбор мешает.... Мешает тем, что слишком маленький. Вот ещё бы его поднять на 100-200% и тогда к 2030 году можно будет не 1000, а 2000 самолётов сделать!
18:35:45 19-01-2026
А где ту154. Ведь планёр ту был на высоком счету.
18:47:13 19-01-2026
Так вот каким оказался буржуйский "прогресс", ради которого "модернизировалось" советское производство!?
19:26:04 19-01-2026
А сколько было слов и планов.
Оказалось делать что-то нужно
20:05:16 19-01-2026
А там и до аэропланов с дирижаблями доберёмся
20:47:03 19-01-2026
Гость (20:05:16 19-01-2026) А там и до аэропланов с дирижаблями доберёмся ... Опоздали, милейший))) Уже есть госпрограмма по дирижаблям. "В России планируют развивать пассажирские и грузовые дирижабли до 2035 года"))))
20:42:02 19-01-2026
Вот вам и частная собственность. У собственника одна головная боль- как поменьше вложить в производство и по больше вывести в обшоры. Все остальное- побоку.
10:09:44 20-01-2026
Гость (20:42:02 19-01-2026) Вот вам и частная собственность. У собственника одна головна...
Расскажите об этом Боингу
21:54:38 19-01-2026
Чего, чего, но этого не ожидал, а завтра чем ошарашат? Старуха у разбитого корыта.
07:56:21 20-01-2026
Гость (21:54:38 19-01-2026) Чего, чего, но этого не ожидал, а завтра чем ошарашат? Стару... У пассажирского самолета реальный ресурс около 30 000 часов. Моторесурс авиадвигателей 2-4 000 часов. У зарубежных около 20 000. Советские двигатели не экономичны и очень шумные. Одна из причин запрета полетов за бугор в 2002 году русских самолетов. Причина покупать, брать в лизинг современную импортную технику. Еще 20 лет назад была большая проблема с отечественными самолетами, о сегодняшнем дне, говорить, просто, не о чем. И капитальный ремонт никто не отменял, обычно лайнер - не двигатели, проходит его 2, редко 3 раза. Потом списание. Импортные комплектующие наших старых самолетов, уже давно не выпускаются, доноры, практически кончились. Так на чем мы завтра будем летать, рискуя жизнью?
08:15:26 20-01-2026
Гость (07:56:21 20-01-2026) У пассажирского самолета реальный ресурс около 30 000 часов.... Если своё не создавать, не работать, мы и телеги разучимся делать.А уж коней выращивать - тем более.
Одним словом, капитализм в всех его отвратительнейших формах.Особенно, в экономике, а значит, в жизни большинства простых людей.
10:29:04 20-01-2026
Горожанин. (08:15:26 20-01-2026) Если своё не создавать, не работать, мы и телеги разучимся д... Вы хоть понимаете как выглядит цикл производства современного самолета? Какое свое? Вы где все детали на него возьмете? Построите многомиллиардный завод для производства микрочипов, к примеру, с дорогущим и редким оборудованием, для которого нужны определённые условия и профессионалы, которых у нас не готовят? А это только чип деталь. А кто вам даст вообще это оборудование? А все остальное? Да даже, если спереть технологии и начать делать, все равно пока будут создаваться эти заводы и начнется производство, пройдет лет 20-30, а за это время на западе технологии станут естественно более продвинутыми и наша продукция опять будет не конкурента (как ВАЗ), а значит внешнего рынка сбыта не будет. И для чего тогда нужно тратить миллиарды? Что бы склепать 20 самолетов для внутреннего рынка? Вы представляете себестоимость этих самолетов и цену на перелет? Автоваз вам покажется детской забавой и копеечной растратой бюджета. Ни одна страна в мире не имеет полного цикла сборки современных самолетов, это всегда импортные комплектующие из разных стран, потому что построить полный цикл - это не рентабельно и в принципе не возможно. Мы без санкций нифига не делали, а сейчас вообще можно забыть о чем бы то ни было, сегодня никакое производство невозможно, с нами никто не хочет иметь дел, но с удовольствием имеют. Примите эту новую реальность. Дальше будет еще хуже
08:20:35 20-01-2026
Гость (07:56:21 20-01-2026) У пассажирского самолета реальный ресурс около 30 000 часов.... Так на чем мы завтра будем летать, рискуя жизнью? - На ступах и мётлах.
10:10:37 20-01-2026
А кукурузники вернут???
10:12:13 20-01-2026
В карточке бинго "Катастрофы 2026 года" можно будет скоро зачеркнуть "Падение самолета"
13:51:03 20-01-2026
В принципе это хорошая новость
Хорошо здесь то что наши умные головы почешут репы и сконструируют принципиально новые летательные аппараты которые будут летать не на принципе аэродинамики то есть молотить винтами воздух и толкать его под себя а на принципе антигравитации, то есть нарушения (перекоса) структуры пространства-времени и возможно наконец и нефть и бензин и керосин уйдут в прошлое
15:08:55 20-01-2026
некрен было трансаэро банкротить
все мало было этим в министерстве
отличная было кампания