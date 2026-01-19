В России вновь запустят в небо старые самолеты Ту-204, Ил-96 и Ан-148

Это вынужденная мера на фоне дефицита новых воздушных судов и сокращения пассажиропотока

19 января 2026, 17:45, ИА Амител

Самолет / Фото: amic.ru

В России запущена программа по возвращению в эксплуатацию старых гражданских самолетов для компенсации сокращения парка авиакомпаний. Как сообщают "Известия" со ссылкой на "Ростех", планируется восстановить 12 лайнеров: девять Ту-204-214, один Ан-148 и два Ил-96. Десять из них уже летают, еще два Ту-204 передадут авиакомпаниям в течение двух лет.

Кроме того, рассматривается возможность ввода в строй двух Boeing 747, которые простаивали с момента банкротства "Трансаэро" десять лет назад. Хотя эти самолеты менее экономичны, в условиях острой нехватки воздушных судов их использование может быть оправданно. Стоимость восстановления одного борта, по оценкам экспертов, может достигать 1 млрд рублей.

Эксперты отмечают, что сокращение доступного парка уже привело к снижению пассажиропотока с 2025 года. Ежегодно авиакомпании списывают 2–3% самолетов, а новые взять неоткуда. При этом если профилактические работы проводятся по регламенту, возрастной авиатранспорт может безопасно эксплуатироваться.