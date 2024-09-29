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Российские работодатели стали мягче к кандидатам старше 50

Организации адаптируются к новым условиям

29 сентября 2024, 16:55, ИА Амител

Работник / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432
Работник / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

В условиях кадрового дефицита работодатели в России стали более толерантно относиться к кандидатам старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

В статье говорится, что работодатели все чаще отказываются от жестких требований при найме и готовы рассматривать кандидатов старше 50 лет.

Организации вынуждены адаптироваться к новым условиям рынка труда.

Эксперты выделяют две стратегии, которые используют работодатели:

  1. Инвестиции в удержание сотрудников.

  2. Расширение воронки найма, включая более молодых и возрастных кандидатов.

Исследовательский центр "Зарплаты.ру" также провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 27% россиян сталкивались с дискриминацией на работе в этом году. Возраст чаще всего становится проблемой в медицинских организациях, а внешность может стать причиной отказа в трудоустройстве в сфере продаж и финансов.

Работа

Комментарии 6

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Гость

18:43:10 29-09-2024

Да давно уже возрастные рамки расширены, будем работать пока вперёд ногами с работы не вынесут, пенсия нищенская.

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Гость

07:53:53 30-09-2024

Гость (18:43:10 29-09-2024) Да давно уже возрастные рамки расширены, будем работать пока... Выученная беспомощность? Не нужно в принципе ни на кого рассчитывать, ни на государство ни на детей. Думайте о своем здоровье и старости смолоду. И будет вам счастье. Кто мешает в течении жизни с каждой ЗП подкупать по 5 гр золота в месяц? А потом при достижении пенсии сдавать обратно? Кто мешает купить несолько гаражей в хорошей локации и обеспечить стабильный поток ден знаков? Кто мешает прикупить хотябы комнаты или однокомнатные квартиры около ВУЗов города? Аренда всегда будет. И жить счастливо?

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Гость

20:37:29 29-09-2024

Не смешите. С оплатой опытным сотрудникам проблемы глобальные- платить не хотят!

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Гость

00:21:51 30-09-2024

Гость (20:37:29 29-09-2024) Не смешите. С оплатой опытным сотрудникам проблемы глобальны... значит такой работник и такой опыт

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Гость

20:44:22 29-09-2024

Очередь же у них за забором. Ну ну. Посмотрим.

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Гость

09:45:00 30-09-2024

Ха, то то открываешь Трудвсем, а там прям на любой вкус : полный рабочий день с 8.00 до 17.,, зарплата от 23 000 до 25000..........дураков ищут?

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