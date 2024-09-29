Российские работодатели стали мягче к кандидатам старше 50

Организации адаптируются к новым условиям

29 сентября 2024, 16:55, ИА Амител

Работник / Фото: pxhere.com/ru/photo/764432

В условиях кадрового дефицита работодатели в России стали более толерантно относиться к кандидатам старше 50 лет, сообщает РБК со ссылкой на исследование SuperJob.

В статье говорится, что работодатели все чаще отказываются от жестких требований при найме и готовы рассматривать кандидатов старше 50 лет.

Организации вынуждены адаптироваться к новым условиям рынка труда.

Эксперты выделяют две стратегии, которые используют работодатели:

Инвестиции в удержание сотрудников. Расширение воронки найма, включая более молодых и возрастных кандидатов.

Исследовательский центр "Зарплаты.ру" также провел опрос, в ходе которого выяснилось, что 27% россиян сталкивались с дискриминацией на работе в этом году. Возраст чаще всего становится проблемой в медицинских организациях, а внешность может стать причиной отказа в трудоустройстве в сфере продаж и финансов.