На Алтае пенсионер взял в кредит 230 тысяч и отправил мошенникам

Злоумышленников разыскивают полицейские

18 апреля 2023, 16:01, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Республике Алтай мошенники обманули 68-летнего жителя Майминского района, похитив у него 230 тысяч рублей.

Началось всё с того, что сельчанину позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка.

Он сказал пенсионеру, что якобы от его имени злоумышленники пытаются оформить кредит и нужно их опередить: самому взять взаймы и перевести всё на "безопасный счёт".

"Поддавшись панике, сельчанин оформил кредит на 230 тысяч рублей, и перевёл денежные средства на счета, указанные мошенниками. После того как он понял, что его обманули, пенсионер обратился в полицию", – рассказали в региональном МВД.

Возбуждено уголовное дело. Аферистов разыскивают.