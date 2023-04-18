На Алтае пенсионер взял в кредит 230 тысяч и отправил мошенникам
Злоумышленников разыскивают полицейские
18 апреля 2023, 16:01, ИА Амител
В Республике Алтай мошенники обманули 68-летнего жителя Майминского района, похитив у него 230 тысяч рублей.
Началось всё с того, что сельчанину позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка.
Он сказал пенсионеру, что якобы от его имени злоумышленники пытаются оформить кредит и нужно их опередить: самому взять взаймы и перевести всё на "безопасный счёт".
"Поддавшись панике, сельчанин оформил кредит на 230 тысяч рублей, и перевёл денежные средства на счета, указанные мошенниками. После того как он понял, что его обманули, пенсионер обратился в полицию", – рассказали в региональном МВД.
Возбуждено уголовное дело. Аферистов разыскивают.
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