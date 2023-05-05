На Алтае запретили использование гражданских беспилотников

Мера будет действовать с 5 по 10 мая

05 мая 2023, 18:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение, которое запрещает с 5 по 10 мая использование гражданских беспилотников на территории региона. Об этом заявил его пресс-секретарь Михаил Максимов.

В своём Telegram-канале он отметил, что меры приняты в целях усиления охраны общественного порядка, а также обеспечения общественной безопасности. Исключение сделано для беспилотников, которые используют власти, государственные и муниципальные учреждения.

Полиции, Росгвардии и иным структурам, которые имеют полномочия для пресечения работы беспилотников, рекомендовано обеспечить реализацию указанного запрета в рамках закона.