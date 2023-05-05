На Алтае запретили использование гражданских беспилотников
Мера будет действовать с 5 по 10 мая
05 мая 2023, 18:00, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин подписал распоряжение, которое запрещает с 5 по 10 мая использование гражданских беспилотников на территории региона. Об этом заявил его пресс-секретарь Михаил Максимов.
В своём Telegram-канале он отметил, что меры приняты в целях усиления охраны общественного порядка, а также обеспечения общественной безопасности. Исключение сделано для беспилотников, которые используют власти, государственные и муниципальные учреждения.
Полиции, Росгвардии и иным структурам, которые имеют полномочия для пресечения работы беспилотников, рекомендовано обеспечить реализацию указанного запрета в рамках закона.
08:25:53 06-05-2023
В Горном же дача президента и это не секрет.