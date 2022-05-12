Фанатка Metallica родила ребенка во время концерта группы в Бразилии

7 мая фанатка Metallica Джойс Фигейро родила во время концерта группы в Куритибе, Бразилия, сообщает NME.

Ребёнок появился на свет под хит Enter Sandman, малыша назвали Луан. В соцсетях девушка призналась, что не ожидала стать мамой за три песни до конца выступления.

«Могла ли я подумать, что мой мальчик решит появиться на свет на шоу Metallica за три песни до окончания концерта? На какой бы концерт я ни пошла, всегда что-то происходит, но на этот раз это превзошло мои ожидания», — написала Фигейро.

Участники Metallica также в курсе произошедшего и опубликовали пост фанатки в своих сторис.

Американская метал-группа Metallica была образована в 1981 году в Лос-Анджелесе Ларсом Ульрихом и Джеймсом Хэтфилдом. Более чем за 40-летнюю карьеру команда выпустила 10 студийных альбомов. В настоящее время музыканты работают над новой пластинкой.