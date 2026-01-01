Праздники без последствий. Почему нельзя садиться за руль в нетрезвом состоянии

Водители в нетрезвом виде – угроза для всех участников дорожного движения

Новый год и Рождество традиционно ассоциируются с веселыми и дружескими встречами, застольем, праздничным настроением. Однако наряду с радостными эмоциями этот период нередко омрачен ростом количества дорожно-транспортных происшествий, совершенных водителями в состоянии алкогольного опьянения. Почему так происходит, как спиртное влияет на способность вождения и какую ответственность несут автомобилисты – в материале amic.ru.

Что такое нетрезвое вождение?

Вождение в состоянии опьянения – нарушение, которое может привести к административной или уголовной ответственности. Ответственность наступает, если установлен факт употребления веществ, вызывающих алкогольное и наркотическое опьянение.

Наркотическое опьянение – это состояние, наступающее после употребления веществ, влияющих на психику и общее состояние человека (наркотики или психотропные вещества). Оно проявляется в физиологическом ответе организма на введенный токсин, а также эйфории и расстройстве восприятия окружающего мира (других психических реакций).

В чем опасность "пьяного" вождения?

Употребление алкоголя или наркотиков существенно снижает качество управления транспортным средством. После употребления алкоголя (или запрещенных веществ) замедляется работа центральной нервной системы, тормозится передача нервных импульсов, ухудшаются зрительные способности (падает острота зрения, цветоразличение становится менее выраженным).

Кроме того, психологическое расслабление сопровождается утратой чувства меры и опасностью совершения ошибок, а потеря контроля над телом проявляется нарушениями координации движений и затруднениями в управлении авто.

Все это приводит к следующим последствиям:

замедленная реакция – водитель в состоянии алкогольного опьянения хуже воспринимает сигналы от органов чувств и дольше принимает решения, реакция на внешние события задерживается примерно на полсекунды, что кажется незначительным промежутком времени, однако на практике это означает увеличение тормозного пути автомобиля почти вдвое;

потеря пространственного ориентирования – человек под воздействием алкоголя плохо ощущает расстояние, утрачивает безошибочность оценки расстояния до впереди идущего транспорта и неспособен точно определить положение своего автомобиля относительно полосы движения;

рассеянность внимания – люди в состоянии опьянения легко отвлекаются на посторонние предметы и звуки, вследствие чего перестают вовремя замечать знаки, пешеходов и препятствия на дороге;

самоуверенность и агрессия – ощущение вседозволенности, сопровождающееся употреблением алкоголя или наркотиков, заставляет некоторых водителей превышать скорость, совершать опасные маневры и вообще пренебрежительно относиться к правилам дорожного движения;

сонливость и утомляемость – даже небольшие дозы алкоголя способны вызвать чрезмерную сонливость, и человек может заснуть за рулем, спровоцировав серьезное ДТП.

Статистика аварий с участием пьяных водителей

По данным МВД России, в среднем каждое третье серьезное ДТП связано с алкогольным опьянением водителя. Такие происшествия отличаются особой жестокостью и масштабностью повреждений транспортных средств и человеческих жизней. Большинство аварий случаются поздно вечером и ночью, когда пьяные водители отправляются домой после вечеринок или корпоративов.

В Алтайском крае, по информации региональной Госавтоинспекции, за текущий период 2025 года зарегистрировано 279 ДТП, в которых погибли 66 человек и 371 был ранен, в том числе погибли пятеро детей и 38 ранены.

Ежегодные статистические отчеты говорят сами за себя: если бы водители воздержались от приема алкоголя перед дорогой, можно было бы избежать огромного количества погибших и раненых.

Ответственность для водителей

Если водитель впервые привлекается к ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде, это классифицируется как административное правонарушение (ст. 12.8 КоАП РФ). За это ему грозит штраф в размере 45 тыс. рублей, а также лишение права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение грозит лишением специального права управления и свободы на срок до двух лет, а также конфискацией транспортного средства (ст. 264.1 УК РФ).

Если же виновником ДТП стал нетрезвый водитель, а потерпевшие получили тяжкие телесные повреждения или погибли, дело квалифицируется как уголовное преступление (ст. 264 УК РФ). Наказания включают принудительные работы и длительные сроки лишения свободы.

Передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, грозит штрафом в размере 45 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от полутора до двух лет (ст. 12.8 КоАП РФ).

В региональной Госавтоинспекции напоминают: каждый участник дорожного движения должен знать, что алкоголь и автомобиль – несовместимые вещи. Водитель, находясь за рулем транспортного средства в состоянии опьянения, подвергает опасности не только себя, но и окружающих людей. Спиртные напитки замедляют в организме человека процессы восприятия, скорость реакции, а также притупляют бдительность, все это не дает водителю объективно оценить дорожную обстановку и своевременно принимать решения.

«Госавтоинспекция обращается к гражданам с просьбой не быть равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Уважаемые участники дорожного движения, помните, что на пути нетрезвого водителя могут оказаться ваши родственники, дети, друзья!» – отмечают в ведомстве.

