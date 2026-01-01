14 пожаров потушили в Алтайском крае 31 декабря

Погибших и пострадавших в ЧП нет

01 января 2026, 12:05, ИА Амител

Пожар / Изображение сгенерировано нейросетью

Возгорания зафиксированы в Барнауле, Бийске, Рубцовске, а также в Шипуновском, Бурлинском, Топчихинском, Быстроистокском, Тальменском, Троицком, Бийском и Угловском районах, сообщает региональное МЧС.

Среди пострадавших объектов – частные и многоквартирные жилые дома, бани, надворные постройки и один легковой автомобиль. Для тушения пожаров было привлечено 145 человек личного состава, а также задействовано 42 единицы техники. Кроме того, пожарно-спасательные подразделения четыре раза выезжали на ликвидацию последствий ДТП.

Добавим, с 30 декабря 2025 года все подразделения регионального ГУ МЧС России работают в усиленном режиме.