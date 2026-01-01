С 1 января в России вырос минимальный размер оплаты труда
Последний раз зарплатный минимум повышали год назад
01 января 2026, 08:55, ИА Амител
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
С 1 января 2026 года в России увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ): теперь он составляет 27 093 рубля.
В конце ноября президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Изменения внесены в статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". По предварительным прогнозам, увеличение МРОТ отразится на заработной плате 4,6 млн россиян.
Последний раз МРОТ повышали в России ровно год назад: 1 января 2025 года зарплатный минимум увеличили до 22 440 рублей.
10:27:07 01-01-2026
Ищут ослов, готовых работать, получая мрот в месяц???
17:06:32 01-01-2026
Гость (10:27:07 01-01-2026) Ищут ослов, готовых работать, получая мрот в месяц???... Пусть правительство сидит на этот мрот нам и его не заплатят.
16:31:43 02-01-2026
Смысл поднимать зарплату, поднимая при этом цены на все? Клоуны.