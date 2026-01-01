С 1 января в России вырос минимальный размер оплаты труда

Последний раз зарплатный минимум повышали год назад

С 1 января 2026 года в России увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ): теперь он составляет 27 093 рубля.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Изменения внесены в статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". По предварительным прогнозам, увеличение МРОТ отразится на заработной плате 4,6 млн россиян.

Последний раз МРОТ повышали в России ровно год назад: 1 января 2025 года зарплатный минимум увеличили до 22 440 рублей.