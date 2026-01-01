НОВОСТИЭкономика

С 1 января в России вырос минимальный размер оплаты труда

Последний раз зарплатный минимум повышали год назад

01 января 2026, 08:55, ИА Амител

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Деньги / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

С 1 января 2026 года в России увеличивается минимальный размер оплаты труда (МРОТ): теперь он составляет 27 093 рубля.

В конце ноября президент России Владимир Путин подписал соответствующий закон. Изменения внесены в статью 1 ФЗ "О минимальном размере оплаты труда". По предварительным прогнозам, увеличение МРОТ отразится на заработной плате 4,6 млн россиян.

Последний раз МРОТ повышали в России ровно год назад: 1 января 2025 года зарплатный минимум увеличили до 22 440 рублей.

Иллюстрации к материалу: amic.ru

Такси, налоги, новая выплата. Самые важные законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году

Ставку НДС повысят до 22%, студентов-медиков обяжут отрабатывать после вуза, а маркетплейсы возьмут под контроль
Владимир Путин зарплаты МРОТ

Комментарии 3

Avatar Picture
Гость

10:27:07 01-01-2026

Ищут ослов, готовых работать, получая мрот в месяц???

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:06:32 01-01-2026

Гость (10:27:07 01-01-2026) Ищут ослов, готовых работать, получая мрот в месяц???... Пусть правительство сидит на этот мрот нам и его не заплатят.

  -9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:31:43 02-01-2026

Смысл поднимать зарплату, поднимая при этом цены на все? Клоуны.

  -2 Нравится
Ответить
