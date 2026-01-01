Традиционная "трезвая пробежка" прошла в Барнауле
Участники акции пробежали по центру города
01 января 2026, 16:10, ИА Амител
Барнаульцы приняли участие в акции "Трезвая пробежка". Мероприятие проводит Барнаульская епархия уже девятый год. Главный инициатор – священник Александр Микушин.
Забег стартовал от Покровского кафедрального собора, участники пробежали по старой части Барнаула.
"Трезвый забег" / Скриншот видео, присланного читателем amic.ru
Мероприятие объединило барнаульцев, которые решили начать новый год активно и с позитивным настроем. Забег стал символом осознанного выбора в пользу веры, спорта, трезвости и хорошего самочувствия.
Как сообщили читатели amic.ru, некоторые участники забега были максимально легко одеты и использовали новогоднюю атрибутику, а горожане поддерживали бегунов и весело махали.
18:13:09 01-01-2026
А я обновила лыжи! Купила начать новую жизнь))))
08:31:56 02-01-2026
В сторону Луговой в клинику Ю.К. Эрдмана побежали? Так выходные же! Закрыто!