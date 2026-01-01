НОВОСТИОбщество

Традиционная "трезвая пробежка" прошла в Барнауле

Участники акции пробежали по центру города

01 января 2026, 16:10, ИА Амител

Зимний бег / Изображение сгенерировано нейросетью
Зимний бег / Изображение сгенерировано нейросетью

Барнаульцы приняли участие в акции "Трезвая пробежка". Мероприятие проводит Барнаульская епархия уже девятый год. Главный инициатор – священник Александр Микушин.

Забег стартовал от Покровского кафедрального собора, участники пробежали по старой части Барнаула. 

"Трезвый забег" / Скриншот видео, присланного читателем amic.ru

Мероприятие объединило барнаульцев, которые решили начать новый год активно и с позитивным настроем. Забег стал символом осознанного выбора в пользу веры, спорта, трезвости и хорошего самочувствия. 

Как сообщили читатели amic.ru, некоторые участники забега были максимально легко одеты и использовали новогоднюю атрибутику, а горожане поддерживали бегунов и весело махали. 

Комментарии 2

Avatar Picture
Светлана

18:13:09 01-01-2026

А я обновила лыжи! Купила начать новую жизнь))))

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:31:56 02-01-2026

В сторону Луговой в клинику Ю.К. Эрдмана побежали? Так выходные же! Закрыто!

  2 Нравится
Ответить
