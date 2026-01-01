Традиционная "трезвая пробежка" прошла в Барнауле

Участники акции пробежали по центру города

01 января 2026, 16:10, ИА Амител

Зимний бег / Изображение сгенерировано нейросетью

Барнаульцы приняли участие в акции "Трезвая пробежка". Мероприятие проводит Барнаульская епархия уже девятый год. Главный инициатор – священник Александр Микушин.

Забег стартовал от Покровского кафедрального собора, участники пробежали по старой части Барнаула.

"Трезвый забег" / Скриншот видео, присланного читателем amic.ru

Мероприятие объединило барнаульцев, которые решили начать новый год активно и с позитивным настроем. Забег стал символом осознанного выбора в пользу веры, спорта, трезвости и хорошего самочувствия.

Как сообщили читатели amic.ru, некоторые участники забега были максимально легко одеты и использовали новогоднюю атрибутику, а горожане поддерживали бегунов и весело махали.