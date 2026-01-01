Одежда и сертификаты. Названы самые популярные новогодние подарки у россиян

При этом жители страны не хотели бы получить в подарок нижнее белье и гаджеты

01 января 2026, 10:45, ИА Амител

Новогодние подарки / Фото: из архива amic.ru

Жители России чаще всего готовы дарить на Новый год сертификаты, одежду, товары для дома, сообщают "Известия" со ссылкой на компанию Ormatek. При этом сертификаты выбирают 51% респондентов, деньги – 44%, товары для дома – 40%. На одежду, обувь и аксессуары ориентируются 38% россиян.

В исследовании также сказано, что 55% респондентов готовы выделили на подарки от 5 тыс. до 15 тыс. рублей, еще 17% планировали потратить 15–40 тыс. рублей, а 11% – 3–5 тыс. рублей. Более 40 тыс. рублей на подарки намерены потратить лишь 5% опрошенных, а 2% участников опроса и вовсе не намерены дарить и покупать подарки.

Также респонденты назвали и нежеланные подарки: 55% не хотели бы получать нижнее белье, считая его слишком личным, 15% – меховые изделия, 14% выступили против дорогих гаджетов.