Снег и ветер: в Алтайском крае резко ухудшилась погода

Местами по краю сильная гололедица

01 января 2026, 13:50, ИА Амител

Непогода, метель / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае резко ухудшилась погода: в Барнаул и ближайшие районы пришел снег, ветер, местами – мокрый снег, метели и гололедные явления.

В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Алтайского края обращается к участникам дорожного движения:

«Уважаемые водители, в период непогоды будьте крайне внимательными и острожными при управлении транспортными средствами. Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, а также избегайте резких торможений и непредсказуемых маневров».

Также в ведомстве рекомендуют воздержаться от использования личного транспорта и поездок за пределы населенных пунктов.