Снег и ветер: в Алтайском крае резко ухудшилась погода
Местами по краю сильная гололедица
01 января 2026, 13:50, ИА Амител
В Алтайском крае резко ухудшилась погода: в Барнаул и ближайшие районы пришел снег, ветер, местами – мокрый снег, метели и гололедные явления.
В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Алтайского края обращается к участникам дорожного движения:
«Уважаемые водители, в период непогоды будьте крайне внимательными и острожными при управлении транспортными средствами. Соблюдайте правила дорожного движения, скоростной режим, дистанцию, боковой интервал, а также избегайте резких торможений и непредсказуемых маневров».
Также в ведомстве рекомендуют воздержаться от использования личного транспорта и поездок за пределы населенных пунктов.
