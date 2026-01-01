Первая в 2026 году магнитная буря "ударила" по жителям Алтайского края 1 января
Возмущения магнитного поля Земли ощущают метеопаты. Им рекомендуют больше отдыхать
01 января 2026, 11:40, ИА Амител
В первый день 2026 года на Землю обрушилась небольшая магнитная буря уровня G1. Жители Алтайского края будут ощущать ее влияние в течение дня.
Магнитная буря "накрыла" регион около 09:00 часов утра по местному времени, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. При этом магнитное поле будет неспокойным примерно до 13:00 часов. Затем магнитосфера перейдет в нормальное состояние.
Считается, что метеопаты – люди, патологически реагирующие на колебания метеорологических факторов, – в период магнитных "волнений" могут ощущать ухудшение самочувствия и головную боль. Специалисты рекомендуют таким людям больше гулять и отдыхать, проводить время на свежем воздухе, следить за режимом дня и не забывать об умеренных физических нагрузках.
