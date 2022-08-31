Плата за традицию. Во сколько обойдется букет на первое сентября?

Уже завтра барнаульские дети пойдут в школы на праздничную линейку. Многие из них по традиции понесут цветы учителям. Amic.ru спросил в цветочных магазинах города, сколько придётся потратить родителям на букеты для педагогов.

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За сколько можно купить букет?

Как рассказали amic.ru в цветочном магазине «Азалия», в последнее время родители чаще всего дарят букет от всего класса. Каждая семья покупает по розе для одного ученика, чтобы потом собрать их вместе. Одна стандартная роза в «Азалии» стоит 149 рублей (самая маленькая — 79 рублей). Таким образом, букет от класса обходится примерно в 2,5-3 тысячи рублей, отмечают в магазине. Такие букеты могут быть сборными, из разных цветов, либо же из одних и тех же. Например, за девять роз с листом эвкалипта в упаковке придётся отдать 2,6 тысячи рублей.

Если же одному ученику покупать один небольшой букет, то он будет стоить примерно 600-800 рублей, рассказывают в «Азалии». В него, например, могут входить три хризантемы, упаковка и лента.

«По-хорошему, около тысячи рублей нужно на минимальный букет. 600-800 рублей будет стоить букет из трёх-пяти веток хризантемы, если без оформления», — рассказали в магазине.

Как отметили в «Азалии», у них часто берут букеты по цене примерно 1-1,5 тысячи рублей. Популярна, например, и композиция «Любимому учителю» за 980 рублей из гербер, хризантем и солидаго.

В компании «Дом Цветкофф» также рассказали, что букет для первоклассника стоит собрать от 600 рублей и выше. Средняя цена на стандартный букет здесь — 1000 рублей, как и в «Азалии».

Первое сентября / Фото: amic.ru

В цветочном магазине «Семь роз» стоимость специально оформленных к Дню знаний букетов варьируется от 700 рублей до 2 тысяч рублей.

Цены в магазине Buket Love похожие. Можно купить «школьные» букеты по цене от 750 рублей. В него войдут три розы, фрукты, зелень и упаковка. В школьный букет уже за 990 рублей включены три гербера, две хризантемы, эустома и упаковка. Можно и заказать цветочную композицию к 1 сентября. Такая стоит уже дороже — от 850 рублей. За эти деньги в композиции будет разноцветная гипсофила и стаканчик.

«Культура дарения цветов пропадает»

При этом в цветочных магазинах отмечают, что в последние годы люди стали меньше покупать цветы на первое сентября.

«Цветы стали меньше покупать. Если раньше цветы были востребованы, то теперь учителям стали дарить более практичные подарки. Культура дарения цветов пропадает», — отметили в «Азалии».

Напомним, что в этом году в барнаульские школы пойдёт порядка 90 тысяч учеников. Из них более 10,3 тысячи — первоклассники. Приём детей продолжается до 5 сентября, остаётся ещё около сотни свободных мест. Каким-то школьникам в этом году в ближайших к дому учебных заведениях мест не хватило, детей отправляли в другие образовательные учреждения района. При этом автобусы им выделять мэрия не планирует, школьники будут добираться до учебных учреждений на общественном транспорте.

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