Соцсети: в ДНР после обстрела пропал член Общественной палаты Алтайского края

«Ищу брата Новикова Евгения Александровича, 17.08.1969 гр. Волонтер от „Наследия“. Пропал после обстрела 10 июля под Шахтёрском. На сегодня статус Пропал без вести. Буду благодарна за любую информацию, контакты. На груди татуировка Медведь. Может быть ранен, контужен, возможна потеря памяти», — такое объявление выставили 18 июля в паблике «Поиск потерянных людей».

На фото в этом посте изображен Евгений Новиков, заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края (ОПАК).

Amic.ru связался с представителями ОПАК, там нам подтвердили, что Евгений Александрович уехал волонтёром на Донбасс. Однако считают, что пока преждевременно считать его пропавшим без вести: на телефонные звонки он не отвечает, но в мессенджере видно, что кто-то читает сообщения, отправленные Новикову.

Также источник в ОПАК сообщил, что Евгений Новиков несколько раз бывал в зоне проведения военной спецоперации в качестве волонтера, и часто случались проблемы со связью с ним, что характерно для мест, близких с проведением боевых действий.

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Что известно об Евгении Новикове

Он родился 17 августа 1969 года в Барнауле. С 1987 по 1989 годы служил в ВДВ, воевал в Афганистане.

С 1990 года работал в системе МВД, начинал в оперативно-поисковом отделе угрозыска краевого ГУВД. Во время работы обучался на юрфаке АГУ. Позже защитил кандидатскую диссертацию по юриспруденции.

В 1995 году в составе сводного отряда ГУВД Алтайского края воевал в Первой чеченской кампании.

С 1998 года активно участвует в ветеранском движении.

В настоящее время является председателем исполкома Алтайской краевой организации им. Героя Советского Союза Константина Павлюкова Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

Член Общественной палаты Алтайского края 4-6 составов.

Заместитель председателя Общественной палаты Алтайского края.

Награжден правительственными орденами и медалями.

Женат, воспитывает двоих детей.