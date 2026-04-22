За неделю 90 человек пострадали от укусов клещей в Горном Алтае

Наибольшая их активность на прошлой неделе зафиксирована в Горно-Алтайске

22 апреля 2026, 14:47, ИА Амител

Клещ / Изображение сгенерировано "Шедеврум" от ИИ YandexART / amic.ru
В Республике Алтай фиксируют рост активности клещей: только за прошедшую неделю от укусов пострадали 90 человек, среди них 37 детей. С начала эпидсезона число пострадавших достигло 229, включая 97 несовершеннолетних, сообщили в Роспотребнадзоре по Республике Алтай.

При этом специалисты отмечают, что ситуация пока менее напряженная, чем годом ранее: за аналогичный период прошлого года зарегистрировали 352 случая укусов, из них 119 — у детей.

Наибольшая активность клещей на прошлой неделе зафиксирована в Горно-Алтайске (27 случаев), а также в Онгудайском районе (13), Майминском районе (12) и Чемальском районе (10).

В ведомстве напоминают, что при посещении дачных участков, лесов и окрестностей населенных пунктов необходимо соблюдать меры защиты: регулярно осматривать себя и близких, использовать акарицидные и репеллентные средства, а также проверять домашних животных после прогулок.

«При присасывании клеща следует своевременно обращаться в медицинские организации для решения вопроса о назначении экстренной профилактики клещевых инфекций», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

Исследовать клеща на наличие инфекций можно в Центре гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай в Горно-Алтайске (проспект Коммунистический, 173/2).

Клещ / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Комментарии 3

Гость

15:25:50 22-04-2026

с каких пор у клещей стало 10 ног?

Вежливый Человек

19:42:38 22-04-2026

Два события укус клеща и полученное заражение - от чего пострадали то?

Гость

08:31:18 23-04-2026

Сколько заразившихся?
Ни о чем.

