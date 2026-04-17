Эксперт назвал условия, при которых в РФ заблокируют все иностранные мессенджеры
Ключевым фактором станет баланс между безопасностью и удобством пользователей
17 апреля 2026, 18:00, ИА Амител
Если очередной зарубежный мессенджер не станет соблюдать законы РФ, его блокировка — это только вопрос времени. Однако для этого необходимо, чтобы сложились определенные обстоятельства, отметил программный инженер и эксперт по информационной безопасности Петр Осетров в интервью "Газете.ru".
«Это случится, когда мессенджер станет более-менее известным. Технически это возможно, что подтверждается опытом с другими ограничениями», — говорит Осетров.
Он отмечает, что в России одни из самых мощных систем DPI в мире, и они продолжают развиваться.
Сравнение уровня блокировок Telegram в 2018–2020 годах с нынешними возможностями показывает, что ограничение работы иностранных сервисов вполне реально, поясняет инженер. Блокировка зависит от популярности сервиса, его инфраструктуры и других факторов.
Чем больше пользователей у сервиса, тем сложнее блокировать его связь с ними. Это могут быть IP-адреса, и для их блокировки нужны специальные исследования. Важно не затронуть соседние сервисы.
«Блокировка — это постоянный и ресурсоемкий процесс. Сервисы могут сопротивляться, и их способность зависит от инфраструктуры и финансов», — уточняет Осетров.
Он уверен, что текущих возможностей достаточно для ограничения работы любых сервисов. Однако есть риск сопротивления со стороны сервисов. Это может привести к сложной игре, затрудняющей, но не исключающей блокировку.
Лишь немногие сервисы готовы к противостоянию, в основном российские, отмечает Осетров. Ограничение работы сервисов, не соответствующих законам РФ, — вероятная перспектива.
Учитывая, что зарубежные компании не всегда соблюдают законы, на рынке могут остаться в основном отечественные мессенджеры, прогнозирует специалист. Речь идет не только о Telegram, но и о WhatsApp* (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), Viber и других популярных сервисах.
«Пока существуют способы обхода блокировок, такие как VPN и уязвимости в системах DPI, доступ к заблокированным сервисам можно организовать», — заключает эксперт.
18:07:09 17-04-2026
Власти боятся месенджеров?
18:23:15 17-04-2026
я не понял.
А какие все ?
Всё уже или заблокировано или замедленно настолько что неудобно пользоваться ...
18:51:31 17-04-2026
К чёрту любые табу на свободный доступ к информации, гарантированный Конституцией (какой бы "элите" была не по нутру сермяжная правда)!
19:33:19 17-04-2026
Что конкретно он понимает под соблюдением законов? Перечень конкретных действий пожалуйста.
20:34:45 17-04-2026
Ну, заблокировали. Дальше что? Жить стало лучше, веселее? Прямо всё растёт и колосится(((
17:53:43 18-04-2026
всё правильно, главное - безопасность
17:55:12 18-04-2026
как зависимых от интернета корежит