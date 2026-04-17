Ключевым фактором станет баланс между безопасностью и удобством пользователей

17 апреля 2026, 18:00, ИА Амител

Если очередной зарубежный мессенджер не станет соблюдать законы РФ, его блокировка — это только вопрос времени. Однако для этого необходимо, чтобы сложились определенные обстоятельства, отметил программный инженер и эксперт по информационной безопасности Петр Осетров в интервью "Газете.ru".

«Это случится, когда мессенджер станет более-менее известным. Технически это возможно, что подтверждается опытом с другими ограничениями», — говорит Осетров.

Он отмечает, что в России одни из самых мощных систем DPI в мире, и они продолжают развиваться.

Сравнение уровня блокировок Telegram в 2018–2020 годах с нынешними возможностями показывает, что ограничение работы иностранных сервисов вполне реально, поясняет инженер. Блокировка зависит от популярности сервиса, его инфраструктуры и других факторов.

Чем больше пользователей у сервиса, тем сложнее блокировать его связь с ними. Это могут быть IP-адреса, и для их блокировки нужны специальные исследования. Важно не затронуть соседние сервисы.

«Блокировка — это постоянный и ресурсоемкий процесс. Сервисы могут сопротивляться, и их способность зависит от инфраструктуры и финансов», — уточняет Осетров.

Он уверен, что текущих возможностей достаточно для ограничения работы любых сервисов. Однако есть риск сопротивления со стороны сервисов. Это может привести к сложной игре, затрудняющей, но не исключающей блокировку.

Лишь немногие сервисы готовы к противостоянию, в основном российские, отмечает Осетров. Ограничение работы сервисов, не соответствующих законам РФ, — вероятная перспектива.

Учитывая, что зарубежные компании не всегда соблюдают законы, на рынке могут остаться в основном отечественные мессенджеры, прогнозирует специалист. Речь идет не только о Telegram, но и о WhatsApp* (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена), Viber и других популярных сервисах.