НОВОСТИОбщество

Володин: соцсети должны удалять видео с оскорблениями учителей

Платформы обязаны оперативно реагировать на жалобы пользователей и пресекать распространение материалов, унижающих честь и достоинство педагогов

22 апреля 2026, 14:30, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина / @vv_volodin
Вячеслав Володин / Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина / @vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в своем Telegram-канале к администраторам социальных сетей с требованием удалять видео, содержащие оскорбления в адрес учителей.

Он обратил внимание на жалобы из разных регионов России, Белоруссии и Казахстана на оскорбительные ролики о педагогах. По мнению спикера, распространение такого контента в интернете является провокацией, организованной украинскими спецслужбами и их спонсорами.

«Эти действия направлены на использование детей для привлечения внимания к определенным ресурсам и последующего вовлечения их в незаконные сообщества. Другие участники процесса, по словам спикера, наживаются на подобных видео, шантажируя авторов и требуя плату за удаление материалов», — считает спикер.

Володин подчеркнул серьезность ситуации и предупредил, что участие в подобных "трендах" может иметь негативные последствия. Он также призвал владельцев социальных сетей оперативно реагировать на появление оскорбительного контента и удалять его в соответствии с правилами платформ.

Ранее сообщалось, что мать получила штраф за оскорбление учителей в Барнауле.

Учитель в классе / Изображение сгенерировано FusionBrain.AI от Sber AI / amic.ru

Депутаты предложили ввести ответственность за оскорбление учителей

Лидер "Справедливой России" считает, что педагоги сейчас не защищены законом от публичных унижений со стороны учеников
НОВОСТИОбщество

Россия школы Учителя

Комментарии 6

Avatar Picture
Гость

14:52:25 22-04-2026

Прежде всего необходимо находить оскорбляющих подростков и наказывать их.
Чтобы боялись такой дичью заниматься.
Если нет мозгов и воспитания, нечего им делать в обычной школе.

  8 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:34:21 22-04-2026

нет видео, значит и оскорбления не было. как все просто у думцев наших....

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:39:03 22-04-2026

верное мнение. и еще давно пора вводит всеобщую гос. цензуру и строгое контролирование лицензированных СМИ

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:19:03 22-04-2026

Гость (15:39:03 22-04-2026) верное мнение. и еще давно пора вводит всеобщую гос. цензуру... Вам нравится смотреть видео с преступлениями?

  -12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

18:29:45 22-04-2026

По логике Володина школы надо сносить где учителей оскорбляют?
Или Володин предлагает уничтожать вещественные доказательства оскорбления учителей, врачей и прочих бесправных профессий.

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

18:52:19 22-04-2026

Володин, спикер Госдумы и Telegram-канал? Я правильно прочитал? А как же блокировки?

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров