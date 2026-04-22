22 апреля 2026, 14:30, ИА Амител

Вячеслав Володин / Фото: телеграм-канал Вячеслава Володина / @vv_volodin

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в своем Telegram-канале к администраторам социальных сетей с требованием удалять видео, содержащие оскорбления в адрес учителей.

Он обратил внимание на жалобы из разных регионов России, Белоруссии и Казахстана на оскорбительные ролики о педагогах. По мнению спикера, распространение такого контента в интернете является провокацией, организованной украинскими спецслужбами и их спонсорами.

«Эти действия направлены на использование детей для привлечения внимания к определенным ресурсам и последующего вовлечения их в незаконные сообщества. Другие участники процесса, по словам спикера, наживаются на подобных видео, шантажируя авторов и требуя плату за удаление материалов», — считает спикер.

Володин подчеркнул серьезность ситуации и предупредил, что участие в подобных "трендах" может иметь негативные последствия. Он также призвал владельцев социальных сетей оперативно реагировать на появление оскорбительного контента и удалять его в соответствии с правилами платформ.

Ранее сообщалось, что мать получила штраф за оскорбление учителей в Барнауле.