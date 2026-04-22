Володин: соцсети должны удалять видео с оскорблениями учителей
Платформы обязаны оперативно реагировать на жалобы пользователей и пресекать распространение материалов, унижающих честь и достоинство педагогов
22 апреля 2026, 14:30, ИА Амител
Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился в своем Telegram-канале к администраторам социальных сетей с требованием удалять видео, содержащие оскорбления в адрес учителей.
Он обратил внимание на жалобы из разных регионов России, Белоруссии и Казахстана на оскорбительные ролики о педагогах. По мнению спикера, распространение такого контента в интернете является провокацией, организованной украинскими спецслужбами и их спонсорами.
«Эти действия направлены на использование детей для привлечения внимания к определенным ресурсам и последующего вовлечения их в незаконные сообщества. Другие участники процесса, по словам спикера, наживаются на подобных видео, шантажируя авторов и требуя плату за удаление материалов», — считает спикер.
Володин подчеркнул серьезность ситуации и предупредил, что участие в подобных "трендах" может иметь негативные последствия. Он также призвал владельцев социальных сетей оперативно реагировать на появление оскорбительного контента и удалять его в соответствии с правилами платформ.
Ранее сообщалось, что мать получила штраф за оскорбление учителей в Барнауле.
14:52:25 22-04-2026
Прежде всего необходимо находить оскорбляющих подростков и наказывать их.
Чтобы боялись такой дичью заниматься.
Если нет мозгов и воспитания, нечего им делать в обычной школе.
15:34:21 22-04-2026
нет видео, значит и оскорбления не было. как все просто у думцев наших....
15:39:03 22-04-2026
верное мнение. и еще давно пора вводит всеобщую гос. цензуру и строгое контролирование лицензированных СМИ
16:19:03 22-04-2026
Гость (15:39:03 22-04-2026) верное мнение. и еще давно пора вводит всеобщую гос. цензуру... Вам нравится смотреть видео с преступлениями?
18:29:45 22-04-2026
По логике Володина школы надо сносить где учителей оскорбляют?
Или Володин предлагает уничтожать вещественные доказательства оскорбления учителей, врачей и прочих бесправных профессий.
18:52:19 22-04-2026
Володин, спикер Госдумы и Telegram-канал? Я правильно прочитал? А как же блокировки?