Возможное снижение ключевой ставки до 14% назвали "правильным шагом"
Умеренное снижение, по мнению Шохина, может стимулировать инвестиционную активность без риска разгона цен
24 апреля 2026, 16:34, ИА Амител
Банк России может снизить ключевую ставку на следующем заседании в пятницу на один процентный пункт, до 14%, что будет правильным шагом, заявил в беседе с РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В настоящее время ключевая ставка составляет 15%.
Шохин аргументировал свою позицию на расширенном заседании координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе, подчеркнув, что предпочтительнее осуществлять более решительные меры по снижению ставки, а не ограничиваться мелкими шагами по 0,5 процентного пункта.
«Постепенное снижение ставки на 0,5 процентного пункта на каждом заседании приведет к уровню около 13% к концу года. Такой уровень ставки может не обеспечить достаточный стимул для активизации инвестиционной деятельности и не окажет существенного влияния на реализацию многих проектов», — отметил он.
С момента начала процесса смягчения денежно-кредитной политики в прошлом году, ЦБ РФ демонстрирует последовательное снижение ключевой ставки. В начале 2025 года ставка составляла 21%, а к концу года ее уровень снизился до 16%. В марте того же года ЦБ РФ осуществил седьмое последовательное снижение ставки до 15%, повторив предыдущий шаг на 0,5 процентного пункта.
16:53:19 24-04-2026
за уничтожение мсб нужно судить и расстреливать.
предприниматель себе работу придумал и людей на работу взял.
ключевая ставка и налоговые поборы убили все.
байки про инфляцию не надо.
инфляция поперла, через месяц как печатный станок включили, года дв назад
21:18:15 24-04-2026
Гость (16:53:19 24-04-2026) за уничтожение мсб нужно судить и расстреливать.предприн... Печатный станок не включали через заимствования по репо на межбанке ЦБ заливал ликвидность в банки, связанные понятно с какими нуждами.
17:22:32 24-04-2026
Неймётся ставки через понижение
Инфляции накликать повышение!?
18:17:22 24-04-2026
14%? Не, не шмогла... Только 14,5
00:54:43 25-04-2026
Путина любите, а по путински жить не хотите - бухтите. Путина линия ЦБ устраивае!