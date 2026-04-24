Умеренное снижение, по мнению Шохина, может стимулировать инвестиционную активность без риска разгона цен

24 апреля 2026, 16:34, ИА Амител

Банк России может снизить ключевую ставку на следующем заседании в пятницу на один процентный пункт, до 14%, что будет правильным шагом, заявил в беседе с РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. В настоящее время ключевая ставка составляет 15%.

Шохин аргументировал свою позицию на расширенном заседании координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе, подчеркнув, что предпочтительнее осуществлять более решительные меры по снижению ставки, а не ограничиваться мелкими шагами по 0,5 процентного пункта.

«Постепенное снижение ставки на 0,5 процентного пункта на каждом заседании приведет к уровню около 13% к концу года. Такой уровень ставки может не обеспечить достаточный стимул для активизации инвестиционной деятельности и не окажет существенного влияния на реализацию многих проектов», — отметил он.

С момента начала процесса смягчения денежно-кредитной политики в прошлом году, ЦБ РФ демонстрирует последовательное снижение ключевой ставки. В начале 2025 года ставка составляла 21%, а к концу года ее уровень снизился до 16%. В марте того же года ЦБ РФ осуществил седьмое последовательное снижение ставки до 15%, повторив предыдущий шаг на 0,5 процентного пункта.

Ранее amic.ru писал, что к маю банки снизят максимальные ставки по вкладам ниже 13%.