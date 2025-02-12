Не холодно, но ветрено. О погоде в Алтайском крае 12 февраля

Местами ожидается небольшой снег, метели

12 февраля 2025, 06:00, ИА Амител

Зима в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Днем 12 февраля в Алтайском крае не ожидается сильного холода, однако стоит подготовиться к метели и сильному ветру, рассказали синоптики регионального Гидрометцентра.

Температура по краю составит 0...-5 градусов. В северных районах местами обещают небольшой снег, метели. На дорогах сильная гололедица.

Ветер подует юго-западный, 8–13 м/с, местами порывы 18–23 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут -3...-5 градусов. Временами ожидается небольшой снег, метель. Дороги местами скует сильная гололедица.

Ветер также юго-западный, 8–13 м/с.