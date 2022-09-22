В Минобороны России рассказали об обмене пленными с Украиной
Военнослужащие сейчас находятся в медицинских учреждениях Минобороны России, им предоставлена возможность связаться с родственниками
Более 50 военнослужащих Вооружённых сил РФ, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смерть, доставлены в Россию после обмена пленными с Украиной. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в Минобороны РФ.
«В результате сложного переговорного процесса по обмену сегодня ночью с подконтрольной киевскому режиму территории Украины возвращены 55 военнослужащих Вооружённых сил РФ, Донецкой и Луганской республик, которым в плену грозила смертельная опасность», — заявили в ведомстве.
Военнослужащие сейчас находятся в медицинских учреждениях Минобороны России, им предоставлена возможность связаться с родственниками.