Загадочно пропавших Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах поселка Кутурчин

Если обследование жилых построек не даст результатов, пещеры планируют проверить в конце мая

30 января 2026, 16:39, ИА Амител

Семья Усольцевых / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

В Красноярском крае возобновились масштабные поиски семьи Усольцевых, пропавшей в тайге четыре месяца назад. Как стало известно порталу ngs24.ru, поисковая операция расширилась. Теперь специалисты планируют обследовать частные постройки в поселке Кутурчин, включая надворные сооружения, уборные, подвалы, чердаки и силосные ямы.

30 января спасатели приняли решение возобновить поиски супругов Усольцевых и их пятилетней дочери. Семья отправилась в однодневный поход на горный хребет в конце сентября 2025 года и бесследно исчезла.

К месту предполагаемого исчезновения прибыли не только поисковики, но и криминалисты. По данным источника, знакомого с ходом операции, особое внимание уделят надворным постройкам, уборным, подвалам, чердакам и силосным ямам.

Кроме того, спелеологи получили информацию о двух пещерах в районе поисков. Если обследование жилых построек не даст результатов, пещеры планируют проверить в конце мая.

«Вот в конце мая их будут отрабатывать, если сейчас результатов не будет», — сообщил источник.

Ранее алтайский егерь Сергей Усик выдвинул версию о возможном местонахождении семьи. По его мнению, Усольцевы наткнулись на браконьерскую избушку и остались в ней, поскольку там могли быть запасы продуктов. Это место считается одним из последних вероятных укрытий пропавших.

В региональном управлении Следственного комитета России подтвердили, что текущие мероприятия по поиску семьи носят плановый характер. Однако в официальном комментарии представители ведомства не упомянули об обследовании участков местных жителей и надворных построек.

Поиски семьи Усольцевых остаются в центре внимания как местных жителей, так и правоохранительных органов. Каждая новая деталь и версия тщательно проверяются, чтобы пролить свет на обстоятельства загадочного исчезновения.