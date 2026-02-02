Стало известно о долгах пропавшей в Красноярском крае Ирины Усольцевой

Речь идет о правонарушениях, зафиксированными камерами дорожного движения уже после пропажи семьи

02 февраля 2026, 16:51, ИА Амител

Ирина Усольцева / Фото: страница Ирины Усольцевой во "ВКонтакте"

В деле об исчезновении семьи Усольцевых, пропавшей во время туристического похода в Красноярском крае, обнаружилась неожиданная деталь, пишет РИА Новости.

Выяснилось, что у Ирины Усольцевой имелась задолженность по административным штрафам на сумму около пяти тысяч рублей. Данные об этом содержатся в материалах Федеральной службы судебных приставов.

Согласно официальной информации, в отношении Ирины Усольцевой заведено три исполнительных производства. Общая сумма задолженности составляет 4750 рублей 65 копеек. Все нарушения зафиксированы камерами дорожного движения Госавтоинспекции региона.

Примечательно, что один из исполнительных листов был оформлен еще до исчезновения женщины — 10 сентября 2025 года, а два других появились уже в декабре того же года.

В УФССП подтвердили, что все производства продолжают исполняться в обычном режиме.

«На данный период времени исполнительные производства о взыскании административных штрафов в отношении гражданки Усольцевой Ирины Владимировны находятся на исполнении, основания для их приостановления отсутствуют», — сообщили представители ведомства.

Они также уточнили, что штрафные задолженности не переходят к наследникам.

Напомним, семья Усольцевых — Ирина, ее муж Сергей и пятилетняя дочь — пропала 28 сентября 2025 года недалеко от поселка Кутурчин. Они отправились в туристический поход по маршруту в сторону горы Буратинка и перестали выходить на связь.

Несмотря на распространившиеся среди знакомых слухи о возможной инсценировке исчезновения с целью выезда за границу, следствие официально придерживается версии несчастного случая. На данный момент поиски продолжаются, а обстоятельства произошедшего остаются невыясненными.

Ранее сообщалось, что загадочно пропавших Усольцевых начнут искать в туалетах и дворах поселка Кутурчин. Если обследование жилых построек не даст результатов, в конце мая планируют проверить пещеры.