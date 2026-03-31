В Госдуме предложили расширить основания для отставки чиновников

ЛДПР хочет расширить основания для отставки: если действия или бездействие чиновника систематически мешают гражданам реализовывать свои права и вынуждают их идти в суд

31 марта 2026, 13:37, ИА Амител

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил увольнять чиновников, чьи действия или бездействие приводят к ущербу для граждан или юридических лиц, затрудняют или лишают их возможности реализовывать законные права, а также вынуждают обращаться в суд, сообщает РИА Новости.

ЛДПР считает целесообразным внести изменения в законодательство о государственной гражданской и муниципальной службе, дополнив перечень оснований для прекращения полномочий должностных лиц.

Проект предлагает закрепить отдельное основание для увольнения, если действия (бездействие) чиновника "систематически приводят к значительному ущербу граждан или юридических лиц, существенно затрудняя или лишая их возможности реализации законных прав и интересов, а также вынуждая обращаться в судебные органы для восстановления этих прав".

Как рассказал Слуцкий, ЛДПР регулярно получает жалобы граждан на чиновников.

«За каждым обращением стоит реальный человек, оставшийся без своевременных выплат, нужных документов и положенных по закону льгот или понесший сильные убытки из-за обычной чиновничьей лени, равнодушия», — подчеркнул он.

Работа чиновников — не перекладывать бумажки, а реально помогать людям, добавил лидер партии.