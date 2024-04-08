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Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 13 апреля

Закупиться едой можно будет по семи адресам

08 апреля 2024, 11:30, ИА Амител

Ярмарка у "России" / Фото: мэрия Барнаула
Ярмарка у "России" / Фото: мэрия Барнаула

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 13 апреля, сообщает мэрия.

На них горожане смогут купить мясо, рыбу, овощи, фрукты и другие продукты.

Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

  • Железнодорожный – сквер 60 лет СССР;
  • Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина; ул. Новосибирская, 16в;
  • Ленинский – п. Научный городок, 31;
  • Октябрьский – сквер имени Германа Титова;
  • Центральный – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; Затон, ул. Водников, 11.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле в субботу, 6 апреля. На них горожане потратили 9,3 млн рублей.

Барнаул Продукты

Комментарии 5

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Гость

11:42:42 08-04-2024

на весь Индустриальный район только одна площадка на Силикатном?

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Гость

11:40:40 09-04-2024

Гость (11:42:42 08-04-2024) на весь Индустриальный район только одна площадка на Силикат... А с каких пор парк имени Смертина на Силикатном, или посёлок увидели и все????

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Гость

12:45:20 08-04-2024

магазинов вам не хватает?

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Гость

13:28:51 08-04-2024

Что там такое продают чего в магазинах нет??

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Гость

08:34:24 09-04-2024

Гость (13:28:51 08-04-2024) Что там такое продают чего в магазинах нет??...
Часто вкусный сыр и копчёности из районов.

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