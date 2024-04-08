Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 13 апреля

Закупиться едой можно будет по семи адресам

08 апреля 2024, 11:30, ИА Амител

Ярмарка у "России" / Фото: мэрия Барнаула

Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 13 апреля, сообщает мэрия.

На них горожане смогут купить мясо, рыбу, овощи, фрукты и другие продукты.

Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города:

Железнодорожный – сквер 60 лет СССР;

Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина; ул. Новосибирская, 16в;

Ленинский – п. Научный городок, 31;

Октябрьский – сквер имени Германа Титова;

Центральный – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; Затон, ул. Водников, 11.

Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле в субботу, 6 апреля. На них горожане потратили 9,3 млн рублей.