Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 13 апреля
Закупиться едой можно будет по семи адресам
08 апреля 2024, 11:30, ИА Амител
Ярмарка у "России" / Фото: мэрия Барнаула
Продовольственные ярмарки пройдут в Барнауле 13 апреля, сообщает мэрия.
На них горожане смогут купить мясо, рыбу, овощи, фрукты и другие продукты.
Работать площадки будут с 10:00 до 14:00 во всех районах города:
- Железнодорожный – сквер 60 лет СССР;
- Индустриальный – парк спорта Алексея Смертина; ул. Новосибирская, 16в;
- Ленинский – п. Научный городок, 31;
- Октябрьский – сквер имени Германа Титова;
- Центральный – с. Лебяжье, ул. Центральная, 65а; Затон, ул. Водников, 11.
Предыдущие ярмарки прошли в Барнауле в субботу, 6 апреля. На них горожане потратили 9,3 млн рублей.
11:42:42 08-04-2024
на весь Индустриальный район только одна площадка на Силикатном?
11:40:40 09-04-2024
Гость (11:42:42 08-04-2024) на весь Индустриальный район только одна площадка на Силикат... А с каких пор парк имени Смертина на Силикатном, или посёлок увидели и все????
12:45:20 08-04-2024
магазинов вам не хватает?
13:28:51 08-04-2024
Что там такое продают чего в магазинах нет??
08:34:24 09-04-2024
Гость (13:28:51 08-04-2024) Что там такое продают чего в магазинах нет??...
Часто вкусный сыр и копчёности из районов.