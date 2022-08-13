Мощный град уничтожил урожай в алтайском селе

В селе Александровка Калманского района прошёл сильный град. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».

Местные жители в социальных сетях показали крупные градины, которые сплошным «ковром» накрыли землю и побили посадки.

В огородах сельчан многие растения получили серьёзный ущерб.

Ранее в региональном главке МЧС жителей и гостей региона предупредили о том, что выходные в Алтайском крае принесут серьёзную непогоду.