Мощный град уничтожил урожай в алтайском селе
Осадки плотно накрыли землю и побили растения
13 августа 2022, 13:11, Илья Звягинцев
В селе Александровка Калманского района прошёл сильный град. Об этом рассказали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул».
Местные жители в социальных сетях показали крупные градины, которые сплошным «ковром» накрыли землю и побили посадки.
В огородах сельчан многие растения получили серьёзный ущерб.
Ранее в региональном главке МЧС жителей и гостей региона предупредили о том, что выходные в Алтайском крае принесут серьёзную непогоду.
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