На Алтае водитель скорой помощи застрелил тестя и тёщу

Двойное убийство произошло в селе Романово Алтайского края, сообщает Telegram-канал «Опер слил».

30 июля около 23:30 34-летний местный водитель скорой помощи выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в бывших 69-летнего тестя и 76-летнюю тёщу.

Пожилой мужчина скончался на месте, его супруги не стало в больнице.

Злоумышленника вскоре нашли мёртвым с огнестрельным ранением в сарае у своего дома.

Возбуждено уголовное дело. Мотив стрелка устанавливают правоохранители.

Ранее на Алтае мужчина убил жену и выбросил её тело в уличный туалет.