На Алтае водитель скорой помощи застрелил тестя и тёщу
Мужчину вскоре также нашли мёртвым
1 августа 2022, 12:50, Никита Черников
Двойное убийство произошло в селе Романово Алтайского края, сообщает Telegram-канал «Опер слил».
30 июля около 23:30 34-летний местный водитель скорой помощи выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в бывших 69-летнего тестя и 76-летнюю тёщу.
Пожилой мужчина скончался на месте, его супруги не стало в больнице.
Злоумышленника вскоре нашли мёртвым с огнестрельным ранением в сарае у своего дома.
Возбуждено уголовное дело. Мотив стрелка устанавливают правоохранители.
Ранее на Алтае мужчина убил жену и выбросил её тело в уличный туалет.
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