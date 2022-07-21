Появилось видео вытягивания из реки автобуса, в котором пострадали дети на Алтае
Автобус сутки не могли поднять из-за очень крутого берега
21 июля 2022, 15:31
Автобус, перевернувшийся на трассе в Алтайском крае, сутки не могли вытащить из оврага, сообщает «Катунь 24».
Напомним, днем 20 июля в Солонешенском районе опрокинулся автобус, перевозивший более 30 детей. Четверо ребят и водитель получили травмы. Автобус буквально повис на ветках и поэтому не упал в реку.
«Целые сутки не могли поднять автобус — очень крутой берег. Не могли найти такую технику. Пришлось автобус катить в реку, потом тянуть по реке трактором, метров 200. Сейчас его пытаются поднять наверх. Одного трактора не хватило, позвали „КамАЗ“», — рассказал свидетель буксировки автобуса.
Ситуацию осложнило то, что у автобуса заклинило колеса, поэтому катиться он не может
Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ДТП с автобусом. По словам очевидца происшествия, автобус уклонился от встречной машины.
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