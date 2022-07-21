Появилось видео вытягивания из реки автобуса, в котором пострадали дети на Алтае

Автобус, перевернувшийся на трассе в Алтайском крае, сутки не могли вытащить из оврага, сообщает «Катунь 24».

Напомним, днем 20 июля в Солонешенском районе опрокинулся автобус, перевозивший более 30 детей. Четверо ребят и водитель получили травмы. Автобус буквально повис на ветках и поэтому не упал в реку.

«Целые сутки не могли поднять автобус — очень крутой берег. Не могли найти такую технику. Пришлось автобус катить в реку, потом тянуть по реке трактором, метров 200. Сейчас его пытаются поднять наверх. Одного трактора не хватило, позвали „КамАЗ“», — рассказал свидетель буксировки автобуса.

Ситуацию осложнило то, что у автобуса заклинило колеса, поэтому катиться он не может

Ранее глава СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании дела о ДТП с автобусом. По словам очевидца происшествия, автобус уклонился от встречной машины.